1221 每周一勢重要圖表

經濟日報／ 本報訊

前十月飲料店營業額成長7.2%

經濟部統計處表示，台灣飲料店營業額持續穩健成長，隨著手搖飲咖啡店據點增加、業者推出新品及聯名商品，2025年前十月營業額逾1,182億元，成長7.2%。

手搖飲店1.6萬家 占比逾五成

根據財政部營利事業家數統計，近五年飲料店家數呈逐年上升趨勢，平均年增4.1%，今年9月底全台飲料店逾2.8萬家，其中手搖飲店逾1.6萬家，占56%。

儲值卡支付超越現金付款

民眾購買飲料支付方式亦出現轉變，去年飲料店營收以儲值卡（如一卡通、悠遊卡）占22.7%最高，現金支付占21.7%，轉帳或匯款（含外送平台、線上點餐系統）占19.1%。

咖啡店 飲料 手搖飲

服務業用AI 營收平均增5.4％

台灣商業服務業正邁入全新的智慧轉型階段，希望透過人工智慧（ＡＩ）提升效率、解決缺工問題。根據經濟部商業署統計，業者在導入...

外銷訂單估連十月成長 全年有望飛越7,000億美元

經濟部將於23日發布11月外銷訂單金額統計。因AI需求持續強勁，預估11月外銷訂單金額達667億美元至687億美元，年增...

1221 台灣168關鍵數字

財政部統計，11月出口640.5億美元、創歷年單月新高，年增56%，連續25個月正成長。對美國出口244.2億美元，較去...

AI狂潮推動 我去年研發經費首破兆 企業占近9成

全球吹起人工智慧（ＡＩ）狂潮，新興科技應用加速ＡＩ基礎設施布建，推升我半導體及相關科技業研發動能。國科會最新統計指出，二...

經部辦歐盟強迫勞動法規說明會 逾300家業者參加

企業人權已成貿易障礙議題。為協助我國企業掌握國際保護勞動權之政策及法規趨勢於17日舉辦「歐盟禁止強迫勞動產品規章說明會」...

