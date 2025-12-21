1221 每周一勢重要圖表
前十月飲料店營業額成長7.2%
經濟部統計處表示，台灣飲料店營業額持續穩健成長，隨著手搖飲及咖啡店據點增加、業者推出新品及聯名商品，2025年前十月營業額逾1,182億元，成長7.2%。
手搖飲店1.6萬家 占比逾五成
根據財政部營利事業家數統計，近五年飲料店家數呈逐年上升趨勢，平均年增4.1%，今年9月底全台飲料店逾2.8萬家，其中手搖飲店逾1.6萬家，占56%。
儲值卡支付超越現金付款
民眾購買飲料支付方式亦出現轉變，去年飲料店營收以儲值卡（如一卡通、悠遊卡）占22.7%最高，現金支付占21.7%，轉帳或匯款（含外送平台、線上點餐系統）占19.1%。
