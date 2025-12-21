1221 台灣168關鍵數字

經濟日報／ 本報訊
新版航空情報服務系統上線。聯合報系資料照
新版航空情報服務系統上線。聯合報系資料照

上月出口年增56%，連25紅。聯合報系資料照
上月出口年增56%，連25紅。聯合報系資料照

上月出口年增56% 連25紅

財政部統計，11月出口640.5億美元、創歷年單月新高，年增56%，連續25個月正成長。對美國出口244.2億美元，較去年同期大幅成長1.8倍，出口額與年增率均寫單月新高，對美出口占總出口達38.1%。

企業大陸投資收益逆勢增

根據CRIF中華徵信所報告，前三季上市櫃公司對陸投資僅8.93億美元，年減73.23%，然而上市公司來自中國的投資收益卻逆勢攀升，前三季達4,185.85億元，年增14.95%。

勞保紓困貸款 每人可借10萬

2026年勞保紓困貸款開辦，只要參加勞保年資滿15年，每人最高可貸10萬元，貸款期間三年，年利率目前為2.165%，前六個月按月付息不還本，第七個月起按月平均攤還本息。

新版航空情報服務系統 上線

交通部民用航空局投注1.7億元，打造新版航空情報服務系統，有別於第一代系統是文字化為主，新一代的系統改以視覺化呈現，並利用2D、3D圖像呈現，有全球首創高解析度機場場面圖資顯示，提升管制員、飛行員、航務員及地勤人員地面作業與滑行安全。

對美 美國

延伸閱讀

美俄官員將聚首邁阿密 磋商烏克蘭和平計畫

777F貨機交付卡2028碳排新規 波音申請FAA豁免

美國、烏克蘭新一輪和平磋商 魯比歐：不會強迫烏方接受協議

宏都拉斯總統難產 美國拒發選舉官員簽證

相關新聞

服務業用AI 營收平均增5.4％

台灣商業服務業正邁入全新的智慧轉型階段，希望透過人工智慧（ＡＩ）提升效率、解決缺工問題。根據經濟部商業署統計，業者在導入...

外銷訂單估連十月成長 全年有望飛越7,000億美元

經濟部將於23日發布11月外銷訂單金額統計。因AI需求持續強勁，預估11月外銷訂單金額達667億美元至687億美元，年增...

1221 台灣168關鍵數字

財政部統計，11月出口640.5億美元、創歷年單月新高，年增56%，連續25個月正成長。對美國出口244.2億美元，較去...

1221 每周一勢重要圖表

經濟部統計處表示，台灣飲料店營業額持續穩健成長，隨著手搖飲及咖啡店據點增加、業者推出新品及聯名商品，2025年前十月營業...

AI狂潮推動 我去年研發經費首破兆 企業占近9成

全球吹起人工智慧（ＡＩ）狂潮，新興科技應用加速ＡＩ基礎設施布建，推升我半導體及相關科技業研發動能。國科會最新統計指出，二...

經部辦歐盟強迫勞動法規說明會 逾300家業者參加

企業人權已成貿易障礙議題。為協助我國企業掌握國際保護勞動權之政策及法規趨勢於17日舉辦「歐盟禁止強迫勞動產品規章說明會」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。