1221 台灣168關鍵數字

上月出口年增56% 連25紅

財政部統計，11月出口640.5億美元、創歷年單月新高，年增56%，連續25個月正成長。對美國出口244.2億美元，較去年同期大幅成長1.8倍，出口額與年增率均寫單月新高，對美出口占總出口達38.1%。

企業大陸投資收益逆勢增

根據CRIF中華徵信所報告，前三季上市櫃公司對陸投資僅8.93億美元，年減73.23%，然而上市公司來自中國的投資收益卻逆勢攀升，前三季達4,185.85億元，年增14.95%。

勞保紓困貸款 每人可借10萬

2026年勞保紓困貸款開辦，只要參加勞保年資滿15年，每人最高可貸10萬元，貸款期間三年，年利率目前為2.165%，前六個月按月付息不還本，第七個月起按月平均攤還本息。

新版航空情報服務系統 上線

交通部民用航空局投注1.7億元，打造新版航空情報服務系統，有別於第一代系統是文字化為主，新一代的系統改以視覺化呈現，並利用2D、3D圖像呈現，有全球首創高解析度機場場面圖資顯示，提升管制員、飛行員、航務員及地勤人員地面作業與滑行安全。