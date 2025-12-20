經部辦歐盟強迫勞動法規說明會 逾300家業者參加

企業人權已成貿易障礙議題。為協助我國企業掌握國際保護勞動權之政策及法規趨勢於17日舉辦「歐盟禁止強迫勞動產品規章說明會」，目的在協助企業同步掌握美、歐兩大市場的最新法令趨勢與動向，吸引超過300家半導體、電子製造、金屬、工具機、自行車、食品加工及化工材料等主要產業參與。

巨大日前遭到美國海關祭出暫扣令事件，引發我出口業者擔憂。歐盟也將祭出企業盡職調查措施。為提升我國產業的永續治理能力，經濟部繼12月3日舉辦美國強迫勞動法規宣導會，接續於17日舉辦歐盟強迫勞動法規說明會。

經濟部國際貿易署表示，會中邀請歐盟Van Bael & Bellis (VBB)法律事務所專家與會，說明歐盟禁止強迫勞動產品規章(FLPBR)適用範圍、執法方式及與歐盟其他盡職調查法規間之關聯，期能協助我業者掌握國際法規趨勢，以降低國際貿易風險。

貿易署表示，業者踴躍參與說明會，吸引超過300位產官學代表線上參與，涵蓋包括半導體、電子製造、金屬、工具機、自行車、食品加工及化工材料等我國主要輸歐產業別；另有工研院、中經院、台經院、資策會等智庫與人權組織等與會，顯示國內各界對國際勞權及供應鏈合規議題的高度重視。

貿易署表示，勞權保護已是全球供應鏈治理的重要共識，隨著各國陸續強化對企業的法遵要求，我國企業宜持續關注國際法規動向，並強化供應鏈的風險管理與透明度，以在變動的全球貿易環境中，維護既有的產品信譽與競爭優勢。