快訊

北捷殺人案震驚社會！網喊「別跨年」…101董事長賈永婕發聲了

試圖救人！日大咖記者赤手為倒下騎士止血「為自己的無力哽咽」

年輕人不加班、兼差打帶跑成常態 雇主還能一成不變？

經部辦歐盟強迫勞動法規說明會 逾300家業者參加

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部辦歐盟強迫勞動法規說明會，逾300家業者參加。圖／本報資料照片
經濟部辦歐盟強迫勞動法規說明會，逾300家業者參加。圖／本報資料照片

企業人權已成貿易障礙議題。為協助我國企業掌握國際保護勞動權之政策及法規趨勢於17日舉辦「歐盟禁止強迫勞動產品規章說明會」，目的在協助企業同步掌握美、歐兩大市場的最新法令趨勢與動向，吸引超過300家半導體、電子製造、金屬、工具機、自行車、食品加工及化工材料等主要產業參與。

巨大日前遭到美國海關祭出暫扣令事件，引發我出口業者擔憂。歐盟也將祭出企業盡職調查措施。為提升我國產業的永續治理能力，經濟部繼12月3日舉辦美國強迫勞動法規宣導會，接續於17日舉辦歐盟強迫勞動法規說明會。

經濟部國際貿易署表示，會中邀請歐盟Van Bael & Bellis (VBB)法律事務所專家與會，說明歐盟禁止強迫勞動產品規章(FLPBR)適用範圍、執法方式及與歐盟其他盡職調查法規間之關聯，期能協助我業者掌握國際法規趨勢，以降低國際貿易風險。

貿易署表示，業者踴躍參與說明會，吸引超過300位產官學代表線上參與，涵蓋包括半導體、電子製造、金屬、工具機、自行車、食品加工及化工材料等我國主要輸歐產業別；另有工研院、中經院、台經院、資策會等智庫與人權組織等與會，顯示國內各界對國際勞權及供應鏈合規議題的高度重視。

貿易署表示，勞權保護已是全球供應鏈治理的重要共識，隨著各國陸續強化對企業的法遵要求，我國企業宜持續關注國際法規動向，並強化供應鏈的風險管理與透明度，以在變動的全球貿易環境中，維護既有的產品信譽與競爭優勢。

歐盟 半導體 美國

延伸閱讀

Shein躲過在法暫停營運 議員報告籲嚴管進口商品

陸商務部宣布 對美國歐盟南韓三元乙丙橡膠續徵反傾銷稅

歐盟領袖峰會登場 聚焦動用俄凍結資產援烏

歐盟反悔了！歐盟禁售燃油車禁令將延期實施

相關新聞

經部辦歐盟強迫勞動法規說明會 逾300家業者參加

企業人權已成貿易障礙議題。為協助我國企業掌握國際保護勞動權之政策及法規趨勢於17日舉辦「歐盟禁止強迫勞動產品規章說明會」...

響應總統打造台灣之盾、強化國防韌性 卓揆：軍工業躍經濟新藍海

主計總處預估台灣今年經濟成長率將達7.37％，明年可達3.54％。行政院長卓榮泰昨（19）日表示，政府審慎樂觀看待明年經...

年輕人不加班、兼差打帶跑成常態 雇主還能一成不變？

「年輕人下班後就不回LINE」、「請他加班因兼差直接拒絕」近年來不少調查指出雇主對年輕世代工作態度有意見，年輕人動輒閃辭的高流動率也讓雇主感歎「留不住人」。面對年輕世代兼差斜槓的新趨勢，加上缺工的困境，雇主還能一成不變嗎？

行政院長專訪／暢談各項議題與施政理念 卓榮泰：新青安會全面調整

行政院長卓榮泰昨（19）日表示，有關新青安政策應該跳脫過去思維，要進行更全面性調整，必須在居住正義原則下有全面性思考，重...

行政院長專訪／卓揆談TISA租稅優惠 未來一年有機會

問：政府力推亞洲資產管理中心，但台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）缺乏租稅優惠，未來如何增添誘因？

行政院長專訪／卓揆看財劃法修正案 違反公債法

問：針對財劃法爭議，院長認為目前最大窒礙難行之處為何？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。