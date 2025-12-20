聽新聞
新聞幕後／讓裕隆走下去 嚴陳莉蓮理性放手

聯合報／ 本報記者林海

裕隆前董事長嚴凱泰二○○八年一手創立「納智捷」品牌，這曾是集團內投入大量資源的事業，也是嚴凱泰的心血之作，而如今裕隆下定決心將納智捷賣給鴻華先進，對裕隆集團來說，情感上或許難以割捨，但這也代表著拍板定案的執行長嚴陳莉蓮，要讓集團健康、長遠發展的理性考量大過一切。

裕隆要賣掉納智捷的消息，十一月中旬就開始流傳，市場上的反應是有點驚訝、但不意外，最主要的原因是，大家都明白，納智捷雖然是嚴凱泰的心血，也曾經是裕隆的驕傲，但表現卻一直不甚理想，雖然曾經進軍大陸，但最終仍黯然退出大陸市場。

裕隆與鴻海二○二○年合資成立鴻華先進，主攻電動車製造與銷售，推出的Ｎ７在二○二四年也有不錯的銷售表現，但今年車市冷颼颼，納智捷恐也將再繳出虧損成績單。

據了解，不論是裕隆或是鴻海，都認為鴻華的表現未達預期，也遲遲未跨出海外。在這個情況下，裕隆內部有不少聲音表達，海外客戶認為如果鴻華想要主導，那就把納智捷的股份處理掉，讓鴻華可以充分發揮。

裕隆對納智捷有著五味雜陳的感情，一方面納智捷有其特殊意義，但另一方面，納智捷虧損連連，已成為集團內的拖油瓶，賣與留，內部一直都有不同的聲音。虧損事業應及早處理，但這個決定只有嚴陳莉蓮能做。

據了解，在鴻華向裕隆提出收購納智捷的想法後，嚴陳莉蓮並沒有情感上的糾結，更沒有因為納智捷是嚴凱泰一手創立而有包袱，反而認為這對集團來說是好事，因此談判過程一直都在價格。而這也意味著，對於嚴陳莉蓮來說，裡子永遠比面子重要，裕隆的健康經營才是集團的重中之重。

處分掉納智捷股份後，裕隆肩膀上的擔子無疑輕了很多，不過，裕隆手中仍握有鴻華先進百分之四十三點八的股權，換句話說，鴻華布局海外的計畫若一切順利、而且也因此交出漂亮的獲利成績單，屆時，裕隆同樣可以分享獲利的果實。嚴陳莉蓮的務實與理性，為未來的裕隆，創造了多贏的機會。

