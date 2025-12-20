卓揆紓壓 狂推瑜伽

經濟日報／ 記者余弦妙翁至威／台北報導
行政院長卓榮泰表示，他的紓壓方式，就是下班後回家做瑜伽，尤其是做「棒式」。行政院／提供
行政院長卓榮泰表示，他的紓壓方式，就是下班後回家做瑜伽，尤其是做「棒式」。行政院／提供

行政院長卓榮泰上任來，面臨朝小野大困境，對他而言，最重要的是團隊合作與憲政體制，在提出「不副署」財劃法時，他身為「大師兄」，帶著副院長鄭麗君、秘書長張惇涵親上火線，向國人說明，擔起捍衛憲政的責任。

不為人知的是，卓揆同時交代部會首長，這些政治上的紛紛擾擾由他來面對，部會首長只要把轄內業務好好落實，做好照顧人民的工作，其他就由院長扛。

面對爭議法案，卓榮泰重視的是符合憲政體制，從覆議到不副署，都是在這樣的理念下做的決定，就像覆議，他深知在當前國會生態下，覆議不會通過，但就憲政體制下，政院仍應提出覆議，若不提，就意味政院接受這樣不合理的法案。

閣揆工作日理萬機，在龐大政務壓力下，卓榮泰的紓壓方式首推瑜伽，國事雖繁忙，但他回到家後，總會撥出一些時間，打開瑜伽墊開始運動，無論棒式、側棒式都難不倒他，也在這樣的片刻靜下心來，一併打掃一整天的身心。

卓榮泰

