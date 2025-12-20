行政院長專訪／卓揆談TISA租稅優惠 未來一年有機會

問：政府力推亞洲資產管理中心，但台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）缺乏租稅優惠，未來如何增添誘因？

答：TISA是一個非常好的制度，我有告訴財政部，從全世界如日本經驗來看，能夠這麼成功，也是因為租稅優惠，台灣政策剛起步，要讓制度成熟一點，就像孩子一樣，要先讓他能爬，再讓他站起來。

TISA可說是普惠金融具體的實現，亞資中心要拚兩年有感，四年有變，六年有成，既然兩年就要有感，提供TISA租稅優惠，遲早要往這個方向走，也許未來一年就有機會。

政府之所以力推亞資中心，是因為我認為，未來台灣的金融創新，必須更國際、更自由、更開放，才有辦法把好的人才留下來，人才進入金融業。

我2023年曾到新加坡，特別與當地台灣年輕人對話，其中不少都是從事金融相關業務，有的去一年、有的已去十年，甚至在當地結婚生子、落地生根，問他會不會想回台灣，答案是不可能，因為新加坡具國際視野。

我們推動一連串亞資中心相關政策，不敢說吸引人才回流，但希望讓人才留下來，不要到新加坡，到高雄就可以，我們已經在高雄成立亞資中心高雄專區，在兩年有感目標下，希望能讓各縣市都能複製，讓金融產業能夠逐漸壯大。