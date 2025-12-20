行政院長專訪／卓揆看財劃法修正案 違反公債法

問：針對財劃法爭議，院長認為目前最大窒礙難行之處為何？

答：上次修法因公式錯誤，造成345億元無法分配，政院當時提覆議時，無論書面報告或口頭說明都講得非常清楚，但最後仍未被採納，更可惜的是，問題不只在公式錯誤，而是中央與地方事權劃分不清，也對各縣市不公平。

這次院版財劃法，土地是依農林漁牧等不同使用類型區分成本與管理負擔，人口也區分65歲以上與14歲以下，因為照顧老人與青少年需要更多資源，這些都會加權計算，整體設計其實比只看人口數與土地面積更細緻。

而立法院先前再度緊急通過的財劃法版本，如依修正後的財劃法回溯重編明年度總預算，實務上根本做不到。目前年度公務預算舉債已接近3,000億元，若再增加約2,600億元，總舉債將達5,600億元，舉債比率會升至17.1%，超過《公債法》15%的上限。

主計人員不可能編出違法的預算，也沒有人敢這樣做。若硬要調降到合法水準，就必須大幅刪減治水、AI新十大建設、國防、長照3.0、公共建設或社會福利，任何一項都會破壞整體施政架構，對全民、經濟與科技發展都產生排擠效果。

如果總統公告後要求公務員執行，等於逼他們違法編列預算，萬萬不可行。我們不能把違法的壓力轉嫁給公務員，因此我們依憲法第37條，承擔施政責任，向社會做清楚說明。此外在《預算法》第91條寫得很清楚，立法院在法律案中若大幅增加行政院支出，必須徵詢行政院並提出財源。去年的禁伐補償就是最佳例子，當時沒有正式徵詢，做法並不正確。

問：院版財劃法已提出，對於核心目標是什麼？

答：我們設定五個目標，一，讓國民生活品質更均衡；二，讓中央與地方事權劃分更合理；三，讓縣市間水平分配更公平；四，強化地方自治精神；五，建立中央與地方的夥伴關係。過去把4,000多億元統籌分配款拿走，卻沒有把地方自治事項一併帶走，就像「錢包拿走、公事包留下」，這是不公平的。

我們希望事權與財源對應，該地方做的就讓地方做，中央負責系統性、全國性的建設。

立法院通過的是一部可能違反《公債法》的財劃法，真正更精緻、更公平的院版內容，卻沒有討論。若不是時間已到總統必須公告，我只能在大法官會議尚未恢復前，提出不副署，承擔責任。