台塑發布重大高層人事案 林勝冠升任代理總經理

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
台塑董事會通過高層人事案，資深副總經理林勝冠升任代理總經理。（台塑提供）中央社
台塑董事會通過高層人事案，資深副總經理林勝冠升任代理總經理。（台塑提供）中央社

台塑（1301）19日發布重大高層人事案，重訊公告指出，董事會通過資深副總經理暨發言人林勝冠，升任代理總經理，郭文筆則專任台塑董事長、免兼總經理。

據了解，台塑集團近年來進行旗下各公司布局接班，台塑於2024年股東常的會後召開董事會並改選，原董事長林健男交棒，職缺交由總經理郭文筆接任，郭文筆董事長兼任總經理。

在台塑四寶當中，包括南亞（1303）、台化（1326）和台塑化（6505）的董事長與總經理均由不同主管擔任，僅台塑是董事長兼任總經理。而台塑今日發布重訊指出，董事會通過資深副總經理暨發言人林勝冠，升任代理總經理，郭文筆則專任董事長、免兼總經理。

此次升任台塑代理總經理的林勝冠，為政大企管系畢業，在台塑集團資歷深厚，多年來一直是台塑重要核心主管，林勝冠除了綜理台塑經營管理業務，並長期擔任台塑發言人，為外界與台塑聯繫的重要窗口。

