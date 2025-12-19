巨大提暫扣令撤銷申訴 與美國CBP再次實質會面

快訊

中央社／ 台北19日電
自行車大廠巨大集團今天表示，近期已向美國海關暨邊境保護局正式提交暫扣令撤銷申訴書狀，及改善行動計畫證明文件，爭取儘速撤銷暫扣令。（路透）
自行車大廠巨大集團今天表示，近期已向美國海關暨邊境保護局正式提交暫扣令撤銷申訴書狀，及改善行動計畫證明文件，爭取儘速撤銷暫扣令。（路透）

自行車大廠巨大集團今天表示，近期已向美國海關暨邊境保護局（U.S.Customs and Border Protection, CBP）正式提交暫扣令（WRO）撤銷申訴書狀及改善行動計畫（CorrectiveAction Plan, CAP）證明文件，爭取儘速撤銷暫扣令。

美國海關暨邊境保護局於美東時間9月24日，針對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令，暫停輸美的自行車、自行車零件及配件。

美國海關暨邊境保護局收到巨大集團暫扣令撤銷申訴書狀後，即使正值耶誕假期，仍於12月中旬迅速同意與巨大集團高階主管就此案進展實體會面討論。此次會議中，雙方討論巨大集團依照國際知名獨立稽核機構建議迅速採取的實質行動，特別針對零招聘費政策的全面落實及對移工的相關退費完成情況、新宿舍搬遷成果，以及改善加班狀況的執行成效等議題進行討論。

巨大集團也談及勞工申訴機制的持續優化，包括政府營運的1955專線及公司內部GTMCare申訴平台。透過此雙軌機制，巨大集團致力於進一步提升申訴機制的可及性、友善性及可信度。

巨大集團認為，此次與美國海關暨邊境保護局的會議極富成效，並感謝其對巨大集團暫扣令撤銷申訴書狀的重視及優先審查。CBP同樣感謝巨大集團高階主管對此事件的積極關注及直接參與。雙方同意就後續資料及協調事宜保持清楚且有效的溝通，以利審查流程依序推進。

