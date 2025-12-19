更新高科技貨品出口實體管理名單 經濟部新增納管213個涉武擴活動實體
經濟部國際貿易署日前召開跨部會出口實體清單審查會議，討論更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單，19日正式公告新增納管213個涉武擴活動的實體，主要位於俄羅斯、伊拉克、伊朗、墨西哥、中國大陸、葉門等國家或地區。
經濟部貿易署定期召開跨部會審查會議，討論更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單，相關更新作業係依貿易法第13條授權，主要參考聯合國安全理事會及友盟國家的制裁與管制名單，迄今已有超過1萬1200個實體與個人列入該名單。
貿易署表示，國內廠商若要出口產品給該名單中受管制的實體，應事先取得貿易署核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，並憑證出口，海關會協助執行邊境攔查，若業者在未經許可的情況下，擬出口產品給實體名單的管制對象，海關不會放行。
貿易署提醒，廠商務必遵守出口管制規範，善盡企業查證義務，謹慎評估交易風險，以避免涉入武擴活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言