投資臺灣累計吸金逾2.59兆元 美琪瑪國際等2企業拍板擴產

投資動能持續回流，投資臺灣事務所19日通過2家企業擴大投資臺灣，分別為參與「歡迎臺商回臺投資行動方案」的美琪瑪國際，以及納入「中小企業加速投資行動方案」的友證公司，為國內再添投資與就業動能。

投資臺灣事務所指出，截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1,698家企業投資約2兆5,900億元，預估可創造16萬2,371個本國就業機會。其中，「歡迎臺商回臺投資行動方案」已有337家企業投資約1兆3,918億元，帶來9萬1,993個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則吸引1,152家企業投資約5,896億元，創造4萬1,120個就業機會，後續仍有13家廠商排隊等候審查。

投資臺灣事務所表示，此次通過的美琪瑪國際，主要生產氧化觸媒、電池材料，並提供觸媒廢料回收服務，為全球純對苯二甲酸（PTA）氧化觸媒龍頭廠商，在泰國、印尼、韓國及中國大陸均設有生產據點，產品銷售至東北亞、東南亞及中東地區，並已成功打入電動車電池供應鏈。

為因應客戶需求與產業布局調整，美琪瑪決定將生產重心移回臺灣，規劃投資數億元於桃園觀音產業園區擴建廠區，並增聘13名本國員工。新產線將導入AI庫存管理系統與智慧化設備，以縮短生產流程、提升產能，同時設置太陽能發電設施，逐步落實節能減碳。美琪瑪並規劃以臺灣作為營運總部暨生產、研發中心，發展高附加價值產品，推動國內化學產業升級。

至於友證公司，為專業事業廢棄物處理業者，主要將廢耐火材、土木及建築廢棄物等，處理製成級配粒料與砂石混合物，供預拌混凝土廠、砂石場及公共工程使用。投資臺灣事務所表示，看好北部營建廢棄物處理需求成長，友證規劃在桃園投資約1.7億元，建置營造廢棄物處理產線，並預計增聘40名本國員工。

投資臺灣事務所指出，友證新產線將導入AI技術與自動化控制系統，即時蒐集生產資訊，協助管理分析與營運決策優化，並選用低耗能設備以降低碳排放。此案可將營建工程廢棄物轉化為再生建材，兼顧環境保護與循環經濟效益。