高科技貨品出口再加嚴 國貿署新增213個管制實體

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

強化出口管制、防堵武擴風險，經濟部國際貿易署再度擴大戰略性高科技貨品出口實體管理範圍。國際貿易署19日公告，新增納管213個海外實體，涵蓋俄羅斯、伊拉克、伊朗、中國大陸等多個國家與地區，提醒國內廠商務必落實查證義務，避免誤踩紅線。

國際貿易署表示，該署定期召開跨部會審查會議，檢視並更新戰略性高科技貨品出口實體清單，相關作業係依《貿易法》第13條授權辦理，主要參考聯合國安全理事會決議，以及友盟國家的制裁與出口管制名單。截至目前，列入我國出口實體管理名單的實體與個人已超過11,200個。

國貿署近日召開最新一輪跨部會出口實體清單審查會議，基於防止武器擴散及配合國際制裁等考量，決議新增213個受管制實體，並於12月19日對外發布。新增名單主要分布於俄羅斯、伊拉克、伊朗、墨西哥、中國大陸及葉門等國家或地區。

國貿署指出，國內廠商若欲出口戰略性高科技貨品予列名的受管制實體，須事先向國際貿易署申請並取得輸出許可證，始得憑證出口；未經核准擅自出口者，海關將配合執行邊境攔查，不予放行。

國貿署強調，出口管制攸關國際安全與我國國際責任，呼籲業者善盡企業查證責任，於交易前審慎評估客戶背景與最終用途，避免涉入武器擴散相關活動。未來也將持續辦理宣導說明會，協助產業界熟悉相關規範，降低違規風險。

戰略性高科技貨品出口實體管名單，以及本次更新名單，請參考國際貿易署官網https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=4433&pid=725764

