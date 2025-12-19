落實施工安全管理與防災意識 內政部、勞動部合作源頭減災與人員訓練

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
勞動部19日邀請內政部共同召開「強化職場減災行動計畫－營造業減災」記者會。圖／內政部
勞動部19日邀請內政部共同召開「強化職場減災行動計畫－營造業減災」記者會。圖／內政部

勞動部19日邀請內政部共同召開「強化職場減災行動計畫－營造業減災」記者會。內政部表示，作為營造業法與建築法的主管機關，落實源頭減災提升施工安全一直是施工管理的主要目標，這次與勞動部職業安全衛生署展開跨部會合作，透過「平台資訊整合」、「工程勘驗升級」及「強化專任工程人員施工安全意識」等面向，推動源頭預防及減災措施，降低工安事故發生風險，進一步增進國內重大公共建設施的施工安全與品質，並同步提升長期投身於土木、水利、建築等營造業從業人員的防災意識，共同努力朝健全職安環境而努力。

內政部表示，內政部現行的營造業評鑑項目已包含施工品質、管理能力（含重大職災、工程逾期率）等，未來將進一步介接勞動部欲規劃建置之「全國營造廠商職安衛履歷平台」，整合必要職安衛資訊，以共同建立全方位評鑑機制為目標，促使營造業承攬工程履歷資訊將更加公開，有助於營造業整體從業安全品質之提升。

此外，內政部現行的建築工地施工勘驗機制，未來也將升級，與勞動部合作強化各項重點抽查項目，並透過地方建築管理與職業安全主管機關共同辦理「聯合重點抽檢查核」，以提升整體監督效能及預防工安事件發生。

內政部最後表示，施工現場之災害預防的關鍵就是人，從業人員必須具備正確之防災意識及落實工程細節的檢核，才能夠真正達到提升作業安全與事故預防之效。內政部會攜手勞動部共同推動專任工程人員施工安全課程，積極辦理資訊與制度整合、人才培育精進及導入智慧工地科技等多元措施，相信在跨部會合作之下，將可讓營建人員享有安全的施工環境及促進工程品質，使營造產業邁向永續發展。

今日出席貴賓，勞動部長洪申翰、勞動部職業安全署長林毓堂、內政部國土管理署長吳欣修、全國營造業職安促進聯合總會秘書長李秉展，及機關代表共同參與。

內政部 勞動部 職災 職場

