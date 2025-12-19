蘇懋彬接任臺中市建築師公會理事長 宣示兩大核心方向

臺中市建築師公會19日舉行第三、第四屆理監事交接典禮，在立法院副院長江啟臣監交下，第三屆理事長虞承宗正式交棒給第四屆理事長蘇懋彬。蘇懋彬宣示，將以「對內精進、對外拓展」為兩大核心方向，全面推動組織治理、專業服務與社會參與升級。

交接典禮選在林皇宮酒店舉行，臺中市政府都發局長李正偉、建設局長陳大田均到場觀禮致賀，展現臺中市府對建築專業團體與城市專業治理的高度重視。目前，臺中市建築師公會會員人數已達859位，第四屆理監事團隊同步上任。

李正偉致詞時表示，建築師是城市發展與空間治理不可或缺的關鍵專業力量，無論在都市計畫、老屋更新或公共工程品質提升上，皆扮演重要角色。他特別祝賀蘇懋彬接任理事長，期許在其帶領下，公會能持續與市府深化合作，為臺中城市安全、居住品質與都市發展注入更穩健的專業能量。

陳大田指出，建設品質與城市韌性息息相關，市府在推動公共建設與重大工程的過程中，長期仰賴建築師專業把關與協助。他也向蘇懋彬表達祝賀，並期待新一屆理監事團隊持續發揮專業影響力，與市府攜手打造更安全、宜居且具前瞻性的城市環境。

面對當前房地產景氣低迷、產業結構快速轉變的環境，蘇懋彬說，公會將以「業務多元化、專業科技精進、公職對接」三大策略，協助會員，特別是年輕建築師，開拓新出路、站穩專業價值。

在「對內精進」方面，公會將持續強化內部治理與會員服務，提升行政效率、完善會館機能與專業支援系統，並在財務、法務、勞健保及健康照護等層面，提供更即時且實用的協助，打造友善且穩定的執業環境。

同時，公會也將堅定捍衛建築師工作權，明確界定「設計」、「監造」與「監工」的專業與法律責任，推動建築工程朝向「對等、尊重、法治化」方向發展，並積極拓展耐震特別監督等專業業務權益，與國際合作機會。

因應民間市場降溫，公會亦積極引導會員進入政府與專案市場。蘇懋彬指出，市府推動、總預算達三年50億元的「老屋延壽計畫」，正是建築師能發揮整合專業的重要舞台，建築師將擔任結構、機電、裝修與景觀的統籌角色，不僅回應城市安全需求，也為會員創造穩定的專業服務量能。

此外，公會將持續爭取更合理的公共工程契約制度，並透過市政專案合作，協助會員累積實務經驗、人脈與收入來源。

在「專業科技精進」方面，公會將積極導入AI、BIM、淨零碳排與Tekla鋼構計算等新工具與新知。由具備AI專業背景的黃宣穆建築師擔任資訊主委，研擬適用於建築產業的AI工具，降低技術門檻，協助會員快速因應科技變革，提升整體產業競爭力。

臺中市建築師公會近年呈現明顯年輕化趨勢，每年約有30至40位年輕建築師新開業。蘇懋彬表示，公會將透過公共工程與專案實務，作為年輕世代的「練兵場」，同時整合老、中、青三代在福利、法規與專業發展上的不同需求，促成世代共融、團結發展。

蘇懋彬指出，在氣候變遷、極端災害與AI技術快速改變產業結構的時代，建築師結合美學、結構工程、都市計畫、大地工程、安全防災與資源管理的跨域專業，將能在ESG、淨零碳排與韌性城市等議題中，提供具體且可落實的解決方案。