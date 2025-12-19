台塑高層人事異動 林勝冠升任代理總經理

台塑今天發布重大高層人事案，公告董事會通過資深副總經理暨發言人林勝冠升任代理總經理，郭文筆則專任台塑董事長、免兼總經理。

台塑集團布局接班中，台塑於2024年股東常會後董事會改選，原董事長林健男交棒，職缺交由總經理郭文筆接任。

台塑四寶中，包括南亞、台化、台塑化，董事長與總經理皆由不同主管擔任，僅台塑是董事長兼任總經理；此次台塑拔擢林勝冠升任代理總經理，象徵此輪接班布局到位。

此次升任台塑代理總經理的林勝冠，政大企管系畢業，在台塑集團資歷深厚，多年來一直是台塑重要核心主管，林勝冠除了綜理台塑經營管理業務，並長期擔任台塑發言人，為外界與台塑聯繫的重要窗口。