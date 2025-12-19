快訊

台塑高層人事異動 林勝冠升任代理總經理

中央社／ 台北19日電
台塑今天公告董事會通過資深副總經理暨發言人林勝冠升任代理總經理。聯合報記者黃義書/攝影
台塑今天發布重大高層人事案，公告董事會通過資深副總經理暨發言人林勝冠升任代理總經理，郭文筆則專任台塑董事長、免兼總經理。

台塑集團布局接班中，台塑於2024年股東常會後董事會改選，原董事長林健男交棒，職缺交由總經理郭文筆接任。

台塑四寶中，包括南亞、台化、台塑化，董事長與總經理皆由不同主管擔任，僅台塑是董事長兼任總經理；此次台塑拔擢林勝冠升任代理總經理，象徵此輪接班布局到位。

此次升任台塑代理總經理的林勝冠，政大企管系畢業，在台塑集團資歷深厚，多年來一直是台塑重要核心主管，林勝冠除了綜理台塑經營管理業務，並長期擔任台塑發言人，為外界與台塑聯繫的重要窗口。

台塑集團 董事長 總經理

