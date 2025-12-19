職災風險最高…勞動部強化職場減災 首波鎖定「營造業」

勞動部宣布自2026年1月1日起，啟動為期三年的「強化職場減災行動計畫」，首波鎖定職災風險最高的營造業。勞動部長洪申翰19日與內政部國土署吳欣修署長共同說明減災策略重點，透過跨部會合作，從工程源頭到施工現場全面把關，強化安全管理，守護勞工生命與工作安全。

洪申翰表示，我國重大職業災害死亡人數從2014年的346人降至2024年的287人，營造業亦由168人下降至145人，整體職災數據雖有下降，但近五年的減災曲線已經趨於平緩，顯示仍有進步空間。特別是營造業，每年仍奪走約150條人命，占全體重大職災的一半，風險最高。

洪申翰指出，營造業的工安現況，存在著許多根本性的結構問題，包括業主工安投資不足、缺乏選商機制、工程層層轉包以及人員缺乏危害意識。這也說明，營造減災單靠勞檢不斷的檢查及處分，已經面臨到瓶頸，需要尋求更積極的減災作為，才能有效持續減災。

勞動部說明，研究發現英國、日本、新加坡等國家能突破職災瓶頸的關鍵，都在於「制度改變」與「源頭管理」，是要將防線前推至規劃、設計階段的風險管理。

因此，勞動部完成了職安法的重大修正，將「工程業主」納入防災體系，也加重營造廠跟各包商的安全管理責任，但法律要真正落實，還需要更完整的策略，所以提出「強化職場減災行動計畫」。在營造業方面，將透過三項具體措施翻轉工安體質。

一、推動「源頭防災」，要求工程業主在規劃設計階段就要做風險評估，讓安全從一開始就被納入，減少後續施工的風險。 二、建立「職安履歷」，是本計畫最重要的亮點之一，將與國土署合作建置「全國營造廠商職安衛履歷平台」，公開廠商的事故、裁罰與得獎紀錄，讓資訊像信用紀錄一樣透明，強化社會監督，提升重視工安廠商的競爭力，並促使忽視勞工安全的業者被市場淘汰。 三、推動「全員工安」，計畫在三年內將「台灣職安卡」訓練人數提升至50萬人次，確保勞工具備基本安全知識。

勞動部表示，除了上述核心措施之外，為了要讓社會大眾更清楚的瞭解整個職災發生的情形，明年起也會擴大公開重大職災案件的完整資訊，包括工程業主、營造廠及各級承攬商的名稱、災害原因，還有所有違反法令也都會一併公布，並按季公布各縣市重大職災的統計數據。

洪申翰強調，這份行動計畫，除了接軌國際重要預防職災經驗，也整合了跨部會的力量，就是希望改變「職災無可避免」的錯誤觀念。事關人命的勞工職災事務，勞動部絕不會迴避這些問題，也要用更嚴謹的態度去面對，希望每一位勞工都能安心出門工作，也都能平平安安回家。