經貿辦：加拿大鋼鐵關稅不公平　台灣WTO架構下提諮商

中央社／ 台北19日電
加拿大對台灣等貿易對手國實施鋼鐵關稅配額措施，配額外加徵50%關稅，我已在世界貿易組織（WTO）架構下正式提出諮商。圖／AI生成
加拿大對台灣等貿易對手國實施鋼鐵關稅配額措施，配額外加徵50%關稅，並對全球鋼鐵衍生品加徵25%關稅。行政院經貿談判辦公室今天說，加拿大鋼鐵進口限制措施並不公平，政府應鋼鐵公會訴求，已在世界貿易組織（WTO）架構下正式提出諮商，盼促加拿大積極討論解方。

對於加拿大祭出鋼鐵關稅等措施，經貿辦今天回覆記者提問時表示，鋼鐵產業對台灣國防等產業發展至關重要，也為台灣創造出口利益，但近來加拿大、墨西哥及歐盟等國為防範中國產能過剩的鋼鐵，陸續對鋼品採取進口保護措施，嚴重影響台灣鋼鐵產品出口。

加拿大對台灣等貿易對手國實施鋼鐵關稅配額措施，配額外加徵50%關稅，另對全球鋼鐵衍生品加徵25%關稅。

經貿辦表示，根據鋼鐵公會估計，鋼鐵配額措施將使台灣鋼鐵業者全年合計損失超過新台幣17億元，衍生品部分，螺絲螺帽若維持原出口水準，台灣業者全年也將增加13億元的額外關稅負擔。

經貿辦指出，台灣已多次透過雙邊管道與多邊機制向加拿大表達關切，強調加拿大鋼鐵進口措施不符合加拿大在WTO架構下的義務與承諾，且不排除透過WTO爭端解決機制要求諮商，加拿大則回覆尊重台灣在WTO架構下的相關權利，因此為促使加拿大積極與台灣討論互利解決方案，政府已應鋼鐵公會訴求，就不公平的鋼鐵進口限制措施在WTO架構下正式提出諮商。

經貿辦說，台加為理念相近貿易夥伴，已簽署避免雙重課稅協議、投資保障暨促進協議以及科學、技術與創新協議等，雙方都致力推動自由公平貿易與以規則為基礎的多邊貿易體系，面對全球鋼鐵產業困境應加強溝通合作，打擊低價鋼品與違法轉運，期盼能與加拿大合作，為台灣鋼鐵業者爭取利益，提供公平且可預測的競爭環境。

加拿大 經貿 WTO

