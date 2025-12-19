國內首例民營電廠自建天然氣接收站今動土 預定2029年供電商轉

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台塑六輕麥寮汽電廠配合能源政策，將由燃煤轉型天然氣發電，相關工程今聯合動土，商轉後年發電量預估可達140至160億度。記者陳雅玲／攝影
台塑六輕麥寮汽電廠配合能源政策，將由燃煤轉型天然氣發電，相關工程今聯合動土，商轉後年發電量預估可達140至160億度，台塑石化公司董事長曹明表示，預計2029年底前天然氣商轉供電；台電承諾麥電廠燃煤供電合約今年底到期即停止運轉。雲林縣長張麗善寄望南公用碼頭成為產業升級的關鍵基礎，盼相關建設一次到位，強化國際競爭力。

麥寮南公用碼頭、LNG天然氣接收站（六接）及天然氣發電廠工程今天動土，由台塑石化董事長曹明主持，台電董事長曾文生、雲林縣長張麗善、議長黃凱率及多位議員、民代等人見證，另燃氣機組預計明年3月開工，預計2029年底前完成建置並接受台電供電調度，年發電量預估可達140至160億度，約占全國5%。

麥寮汽電廠原有3組燃煤機組，其中2組已停止運轉，最後一組預計今年底除役。台塑集團投資1300億元，建置燃氣複循環發電機組，基地面積約37公頃，規畫新設兩部各120萬瓩燃氣機組；同時興建液化天然氣接收站，第一期將設置兩座16萬公秉儲槽與氣化設施。南公用碼頭開發面積約45公頃，規畫可停靠26萬公秉等級液化天然氣船舶，並透過管線輸送至接收站儲槽。

曹明表示，現今石化產業跟許多傳統產業都很慘，台灣電子與半導體外銷占比高達7、8成，不論是AI、運算中心，或半導體、伺服器等產業，對電力需求都持續攀升，在核電尚未回歸、風電與光電受氣候影響的情況下，天然氣發電是目前最穩定的供電選項。

他表示，天然氣發電攸關台灣整體經濟發展，雖然施工仍受天候影響，但期盼工程順利推進，為台灣產業提供穩定電力來源，並強調煤改氣將大幅降低空氣汙染，未來也將兼顧公安與環保。至於先前縣長張麗善曾請台塑重新檢討回饋金比例，他也承諾會重新評估。

台電董事長曾文生表示，這是國內首例民營電廠自行興建天然氣接收站，台塑集團具備完整產業條件，不必仰賴中油供氣體系，對台灣電力結構與能源穩定具有指標意義。麥電燃煤供電合約將於今年底到期，他承諾燃煤機組合約到期即停止運轉。

針對南公用碼頭動土計畫，張麗善強調，其開發不僅支援LNG及能源設施運作，更將成為帶動區域物流、出口鏈結及產業升級的關鍵基礎，該項建設須具備長遠產業戰略思維，建議未來碼頭應具備可停靠十萬噸級大型船舶的吞吐能力，「一次到位、建最好的」，才能真正帶動地方經濟發展與國際競爭力。

液化天然氣船 董事長 台塑集團

