央行政策何時鬆綁？李同榮：市場血流成河那一天

央行理事會對房市選擇性信用管制維持不鬆綁政策，房市趨勢專家暨吉家網平台董事長李同榮在FB粉絲專頁直批央行資訊落後，對房市體感溫度與市場實務落差太大。

李同榮認為，央行政策偏頗原因出在「資訊落後市場太久，與市場體感溫度落差太大」。

李同榮在FB粉絲專頁指出，在央行理事會上媒體問總裁楊金龍，選擇性信用管制效果滿意嗎？楊答：滿意就會鬆綁，問題是房市還沒大幅修正。

李同榮試問，請問央行：房價怎樣才算大幅修正？

他指出，事實上，楊金龍政策偏頗問題出在：「資訊落後市場太久，與市場體感溫度落差太大」。楊金龍認為房市不只降溫，房價還要大幅修正，但大到什麼程度？他沒給答案，等他感受到時，可能是要看到市場血流成河了。

李同榮表示，因為央行對房市的體感溫度跟市場實際溫度不一樣，房市早已降溫，但央行拿的不是最即時資訊，央行所有引用內政部房價指數都落後兩季以上，內政部11月底才公布的第2季房價指數，房價年變動率只有台中下跌，其餘五都皆漲。

事實上，李同榮 指出，第3季與去年同期比較，除了台北市小漲，其餘五都皆跌，台南市、高雄市年跌將近10%，何況新屋多，還拉高平均價，實際跌幅恐更多。

李同榮進一步指出，楊總裁還認為目前房價只是緩漲，才只是漲幅收斂而已，尚未軟著陸，他參考內政部第2季過時資訊，他的體感溫度落差市場10%以上，根本沒感受到房價在跌。

他強調，有些行政區仍抗跌或小漲，經過報導，金龍的體感就變得有如恐龍，會更遲鈍很多，而要讓恐龍體感房價大幅下跌，可能市場真的已經血流成河了，若如楊金龍所說房市未軟著陸所以才不鬆綁，請問，房市若已軟著陸，還需要政策鬆綁嗎？

李同榮直批，政府錯把央行視為房市主管機構（事實上主管機關是內政部），由央行在主導房市政策實在令人匪夷所思。

他直言，台灣的房價高是事實，但政府迷信用金融工具政策就能治理房市？迷信用政策打房就能治理房市？政府的房產政策窮到只剩下打房，大家誤把央行打房政策視為房市漲跌唯一關𨫡，這就是台灣真正的「房市病」！

李同榮分析，目前正常的換屋市場被打房限貸政策掐死，購買第二戶與換屋者被央行視為投資客，央行在五年前就開始啟動連續六波無效的頻繁打房，換來的是萎縮的交易量，卻被引為央行政績，央行並且自嘲前六波打房不是無效，而是效果遞延。

不過，他指出，當2024年9月房市技術循環已面臨反轉時，央行順勢推第七波打房扮演壓倒房價的最後一根稻草，終於被市場解讀為「打房神器」，殊不知歷史上最頻繁且無效的打房，已對市場造成嚴重扭曲與傷害。

李同榮最後在FB表示，高房價雖是事實，若核心問題不解決，打房政策就會疲於奔命，不但治不了「標」，更治不了「本」。

他直言，房價漲多必跌，會在市場機制下自然修正，只是打房政策不應過於頻繁，也不應嚴重打擊到交易量窒息，而換屋市場也不應被嚴重扭曲。

李同榮指出，我們不指望央行打房政策鬆綁，只希望央行能貼近市場，並且不要「錯把後衛當前鋒」，貫穿全場，把房產政策攬於一身，否則，房市發展會變得非常畸形。