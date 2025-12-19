日本宣布升息日圓卻走弱 專家：哈日族別擔心買不到日圓的「甜甜價」

日本銀行（日本中央銀行）在今日一如外界預期的宣布升息1碼（0.25個百分點），將政策利率從0.5%大幅提升至0.75%，是近30年來最高水準，出乎意料的卻是日圓匯率並未隨之走升，反而走弱。專家指出，主要和三大理由有關，哈日族別擔心，買不到日圓的「甜甜價」，甚至明年仍有可能等到低接的價位，日圓甚至有可能回到158兌1美元價位，因此不用急著現在就進場補貨。

在日本央行升息消息公布之後，日圓一度升值至155.9兌1美元價位，在156左右的價位震盪，而以日圓對台幣匯率觀察，台灣銀行即期買匯價格為0.2043，反而低於前一日的價位。專家指出日圓未升反貶的三大理由，包括：1、對日本政府升息的預期早已提前反映在匯價；2、日本政府雖然升息但語氣卻偏鴿派；3、日本即使升息，但相對美國等其他國家仍維持高於日本一定的利差，尤其美元更相對強勢。

對於日圓明年的走勢，目前不少總體經濟學家認為日本央行在12月升息之後，明年不會再升息；對此，分析師指出，倘若這次升息就是日本政府升息的「終點」，那麼日圓兌美元匯價不只目前的156價位，甚至可能回貶至158兌1美元的價位。