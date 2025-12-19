從 Dot-com 到生成式 AI…央行黃皮書點名三大金融穩定風險

中央銀行於第四季理監事會後公布「黃皮書」，針對近期席捲全球資本市場的生成式 AI 熱潮，與 2000 年網路泡沫（Dot-com bubble）進行系統性比較。央行指出，兩者同樣源於市場對新科技的高度期待，帶動科技股股價大幅上漲與資金過度集中，進而推升金融穩定風險；但不同的是，當前 AI 浪潮下的科技投資，多已累積實體資本與可預期的營收模式，對長期經濟成長仍具正面效益。

央行首先回顧 2000 年網路泡沫的形成與破裂。1990 年代末期，網際網路正處於商業化初期，市場普遍看好其顛覆潛力，美國高科技、媒體與電信產業（TMT）成為投資焦點。大量尚未具備穩定營利模式的網路新創公司，趁勢透過首次公開募股（IPO）上市，投資人以高度成長預期評價股價，「本夢比」盛行，推升那斯達克指數急速攀升。

然而，隨著多數企業營收與獲利未能兌現市場期待，加上財務報表不實案例頻傳，投資信心迅速潰散，引發大規模拋售。那斯達克指數於 2000 年 3 月 10 日衝上 5,048.6 點高峰，較 1997 年底上漲 221.5%；泡沫破裂後一路重挫，至 2002 年 10 月 9 日跌至 1,114.1 點，較高點回跌近八成，甚至低於 1997 年底水準，成為資本市場的重要警示案例。

針對當前 AI 熱潮，央行指出，雖然科技股漲勢同樣驚人，但市場結構與基本面已出現顯著差異。以那斯達克指數為例，自 2022 年低點至 2025 年 12 月中旬，漲幅約 125.8%，明顯低於網路泡沫時期的 221.5%；本益比約 30.5 倍，也遠低於 2000 年部分網路公司動輒 60 倍、甚至高達 200 倍的水準。

央行分析，主因在於多數 AI 相關企業的資本支出，來自既有且穩健的營收基礎，具備經常性收入與較高可預測性，與當年高度仰賴創投與債務融資、營收前景不明的網路新創公司有本質差異。此外，美股 IPO 數量亦顯示市場情緒相對理性，2025 年前三季僅 51 家，遠低於 1999 年的 388 家。

不過，央行也提醒，生成式 AI 熱潮推升全球股市屢創新高，相關風險不容忽視。首要隱憂在於科技股股價與市場集中度偏高，若 AI 相關的龐大資本支出無法兌現預期回報，一旦市場情緒反轉，股價恐出現劇烈修正，對金融穩定構成衝擊。

其次，央行指出，AI 產業鏈中逐漸浮現的閉環交易結構亦值得警惕。部分業者可能透過設立特殊目的公司（SPV），將債務移出資產負債表之外；若未來 AI 獲利變現不如預期，企業轉而依賴監管較為寬鬆、透明度不足的私人信貸（Private Credit）融資，恐進一步放大系統性風險。

第三，在實體經濟層面，央行亦關注 AI 數據中心對電力需求大幅攀升，未來可能面臨供給不足的挑戰；同時，AI 對勞動力的替代效應，亦可能對勞動市場帶來結構性影響。

整體而言，央行認為，AI 熱潮與 2000 年網路泡沫雖有相似之處，但在企業基本面與市場狂熱程度上仍存在關鍵差異。政策上，須在鼓勵科技創新、提升長期經濟潛力的同時，持續關注資產價格波動與金融穩定風險，避免歷史重演。