成屋買賣新制將上路 消保處籲：詳閱建物現況確認書 保障購屋權益

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
成屋交易資訊揭露再進一步。行政院核定內政部所提「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」修正草案，調整應記載事項第2點附件「建物現況確認書」，新增多項建物現況揭露內容，並將於明年4月1日正式生效。本報資料照片

成屋交易資訊揭露再進一步。行政院核定內政部所提「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」修正草案，調整應記載事項第2點附件「建物現況確認書」，新增多項建物現況揭露內容，並將於明年4月1日正式生效。行政院消費者保護處提醒，消費者購屋前除應檢視契約條款，更應詳閱建物現況確認書，避免資訊落差影響購屋權益。

成屋交易不同於預售屋，消保處說，消費者實際承接的是「既有建物」，其結構安全、設備設置與管理責任，往往攸關後續居住品質與維修成本。此次修正重點，即在要求賣方更具體、如實揭露建物現況，協助消費者在簽約前做出完整評估。

消保處表示，消費者在簽訂成屋買賣契約前，除應確認契約內容是否符合「成屋買賣定型化契約」規定，也務必逐項檢視「建物現況確認書」所揭露內容，充分了解房屋實際狀況後，再評估是否簽約。

同時，消保處也呼籲業者，銷售成屋時所使用的契約內容，應符合定型化契約規範，並確實勾選、填載建物現況確認書各項資訊。若契約內容與規定不符，經主管機關限期改正仍未改善者，將依消費者保護法處以新台幣3萬元至30萬元罰鍰；再犯者可處 5 萬元至 50 萬元，並得按次處罰。

消保處提醒，隨著新制上路，成屋交易資訊透明度將提高，但消費者仍須主動把關，才能真正保障自身購屋權益。

