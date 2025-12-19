陳冲：台灣「被川普」比被割韭菜還慘 政府要有戰略高度

新世代金融基金會董事長陳冲今日發文指出，美國總統川普宣布開放輝達H200晶片出口中國大陸，但需抽成25%，還要以進口稅形式向台灣徵收，這形同台灣再度「被川普了」（Trumped），而且是「羊毛出在狗身上，卻由豬埋單」；陳冲更強調，割韭菜還有再生的機會，但整個科學園區的外移就未必，並且示警政府，要從戰略高度審酌得失。

陳冲感嘆，美國總統川普上任不滿一年，卻有許多「被川普了」（Trumped）的事例，他示警政府，無端被割韭菜之餘，還是要從戰略高度審酌得失，否則「被川普了」1.25兆元（指賴政府提出的1.25兆元國防特別預算）再疊加關稅：「卻買了個寂寞，就對不起半世紀以來累積的外匯存底了！」

陳冲指出，11月22號的紐約時報刊出佛里曼專欄，直指川普拋出所謂28點和平計畫，要求烏克蘭於感恩節前接受，不啻是現代版的慕尼黑協定，倘若成真，外交詞彙將增一詞 Trumped（被川普了），意即莫名其妙被美國出賣，Trumped一詞乃不脛而走，成為2025歲末的火紅新詞。陳冲也諷刺指出，川普第二任期從不掩飾對諾貝爾和平獎的興趣，結束俄烏戰爭，似乎就是唾手可得的Low-hanging fruit，近日川普又拋出所謂28點和平計畫，要求烏克蘭於感恩節前接受，變成與感恩氣氛全然違和的最後通牒。

陳冲提醒，佛里曼常有驚人之語，這次Trumped一詞，也示警台灣無端被割韭菜之餘，還是要從戰略高度審酌得失。

陳冲也舉出很多川普出爾反爾的事例。他指出，11月下旬，陸續傳出美國施壓烏克蘭無條件接受其方案的新聞，本月初川普更揚言烏克蘭如不立即舉辦大選（逼退澤倫斯基？），川普長子所說美國將放棄烏國的傳言，就「不能說對，也不能說錯」，恫嚇威脅意味濃厚，他反問，這豈不是又在Trumped烏克蘭?

一波未平，一波又起，12月上旬傳出川普宣布開放輝達H200晶片出口中國大陸，但需抽成25%，且為規避憲法爭議，將以進口稅形式向台灣徵收，對此陳冲表示，有媒體戲稱「輝達銷陸，美國收租，台灣納貢」，形容這啼笑皆非的因果關係。

陳冲認為，當然如要硬掰，可以說輝達為安全檢查進口台灣製造的晶片，合格後再輸大陸，理應繳納對美進口關稅，只不過留下幾朵疑雲：安全檢查何不派員來台執行？貨物太平洋多飛兩趟是否符合節能減碳？進口帳記在台灣身上，是否將惡化已經被留校察看的對美貿易順差？明年檢討匯率操縱國時是否又將受害？

因此陳冲認為，這場鬧劇若照佛里曼說法：「咱又被川普了嗎？豈不是「羊毛出在狗身上，卻由豬埋買單？」

陳冲將「被川普」跟「被割韭菜」互相比較指出，近幾年來，由對岸股市傳來一句順口溜「割韭菜」，指市場中的強者，利用資訊不對稱優勢，自弱者（散戶）奪取利益，而韭菜短期可以再生，從而可周而復始割取豪奪，散戶就一再被剝削。但是他認為，割韭菜，還有再生的機會，整個科學園區的外移就未必。雖說強者刀俎，弱者魚肉，但川普遇事仍有策略考量，以H200為例，西方媒體認為川普放行，係因繼續管制只會逼使中國加速自產，不如見好就收，反正有人埋單，又可減緩中方研發進度，何不順水推舟？當然北京也不是省油的燈，自另有盤算，將計就計，以緩濟急：「只是苦了台北，躺著也中一槍。」

至於歹戲拖棚的俄烏戰爭，陳冲分析，美俄兩強都是策略層次的考量，俄國厭惡北約東擴，美國不願犧牲卻樂於銷售軍火，幾年戰事下來，爾虞我詐一番後，目前觀察，最可能的結果是：俄國取得領土，美國取得鈔票，歐洲國家埋單，至於烏克蘭則買了個寂寞。