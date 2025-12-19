快訊

教學／讓ChatGPT變成iPhone動作按鈕智慧助理！3步驟「隨傳隨到」

為閃水桶！國1南下五堵段4車追撞 釀國光客運6傷狂塞3小時

115學測英文科／命題關鍵全解析！閱讀素養成核心 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題

賴總統：啟動 AI 新十大建設推動之旅 首站聚焦矽光子

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
賴清德總統今天至竹科出席「台灣矽光子CPO－AI生態鏈座談會」。記者黃羿馨／攝影
賴清德總統今天至竹科出席「台灣矽光子CPO－AI生態鏈座談會」。記者黃羿馨／攝影

全面數位化時代加速來臨，政府推行「AI新十大建設」，要確保台灣在下一個世代持續站穩全球競爭前緣。賴清德總統19日宣布，要啟動「AI新十大建設推動之旅」，第一站就來到矽光子，後續還將深入量子運算與機器人等兩項關鍵技術，盼透過實地交流，凝聚產官學研共識，加速台灣布局下一代人工智慧關鍵技術。

國科會19日在新竹舉辦「台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會」，賴總統致詞時表示，國科會主委吳誠文過去是少棒王牌投手，如今推動科技政策，同樣扮演關鍵角色。吳誠文不僅站在研究或學術立場，而是深入產業界思考，目標是打造完整系統，整合產官學研能量，為台灣未來發展提供更有力支撐。無論太空產業或國防工業，都是重要方向。

賴總統指出，台灣能在半導體、ICT等領域建立關鍵地位，來自產官學研數十年來攜手的努力，特別是產業界，一路篳路藍縷奠定今日基礎。而今全面智慧化時代來臨，既是台灣的挑戰，也是台灣的機會，政府推出AI新十大建設，希望在既有硬實力上，確保台灣在下一個世代持續領先。

賴總統透露，日前與吳誠文討論，啟動「AI新十大建設推動之旅」，希望讓產業與學研界面對面交流，讓業界了解政府立場，政府也能直接聽取心聲，有困難一起克服、有方向一起推動，走得更穩健、更有力。

賴總統表示，AI新十大建設有四大基礎建設，包括算力中心、主權AI資料中心、人才培育與區域均衡發展。其中，2040年前將培育50萬名AI人才，公務人員也須分級接受人工智慧訓練，作為推動產業轉型的基礎。

在三大關鍵技術方面，賴總統指出，矽光子是第一站，後續還有量子運算與機器人。政府希望透過四大基礎建設與三大關鍵技術，達成兆元軟體平台產值、百萬家中小微企業導入AI，並逐步建構人工智慧生活圈，讓台灣更穩健走向世界。

AI 人工智慧 矽光子

延伸閱讀

藍白提案彈劾賴總統 總統府發言人：合乎憲政體制都予以尊重

藍白提出賴總統彈劾案 轟如袁世凱、危害民主憲政

邱毅：彈劾成案可要賴總統赴立院答辯 賴皮就是反民主獨裁者

藍白立委正式提案彈劾賴總統 得闖過立法院、憲法法庭「兩大關卡」

相關新聞

賴總統：啟動 AI 新十大建設推動之旅 首站聚焦矽光子

全面數位化時代加速來臨，政府推行「AI新十大建設」，要確保台灣在下一個世代持續站穩全球競爭前緣。賴清德總統19日宣布，要...

傳陸祕製EUV原型機 測試中

路透報導，中國大陸科學家在深圳一處高度保密實驗室完成一台極紫外光（ＥＵＶ）曝光機原型機，希望二○二八年前用以生產晶片。該...

先進晶片製程 全靠EUV

晶片戰爭」作者米勒曾表示，「沒有艾司摩爾（ＡＳＭＬ），就不可能生產最先進的半導體」。在先進曝光設備市場中，艾司摩爾完全展...

欠缺光源技術 專家：陸突破路仍長

路透報導中國大陸已打造一台極紫外光（ＥＵＶ）曝光機原型機，與曝光機業者合作多年的產業界人士說，發出ＥＵＶ關鍵光源技術方法...

美光財報財測雙優 台鏈振奮…法人按讚南亞科、華邦電後市

AI應用需求持續強勁，美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）最新公布上季財報與本季財測雙雙優於預期，並釋出高頻寬記...

HTC VIVERSE 首屆全球大專院校黑客松成果揭曉 全球40所大學學生參與

宏達電（2498）旗下沉浸式內容創作與發行平台 VIVERSE ，19日正式公布首屆全球大專院校「VIVERSE Spa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。