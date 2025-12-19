賴總統：啟動 AI 新十大建設推動之旅 首站聚焦矽光子
全面數位化時代加速來臨，政府推行「AI新十大建設」，要確保台灣在下一個世代持續站穩全球競爭前緣。賴清德總統19日宣布，要啟動「AI新十大建設推動之旅」，第一站就來到矽光子，後續還將深入量子運算與機器人等兩項關鍵技術，盼透過實地交流，凝聚產官學研共識，加速台灣布局下一代人工智慧關鍵技術。
國科會19日在新竹舉辦「台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會」，賴總統致詞時表示，國科會主委吳誠文過去是少棒王牌投手，如今推動科技政策，同樣扮演關鍵角色。吳誠文不僅站在研究或學術立場，而是深入產業界思考，目標是打造完整系統，整合產官學研能量，為台灣未來發展提供更有力支撐。無論太空產業或國防工業，都是重要方向。
賴總統指出，台灣能在半導體、ICT等領域建立關鍵地位，來自產官學研數十年來攜手的努力，特別是產業界，一路篳路藍縷奠定今日基礎。而今全面智慧化時代來臨，既是台灣的挑戰，也是台灣的機會，政府推出AI新十大建設，希望在既有硬實力上，確保台灣在下一個世代持續領先。
賴總統透露，日前與吳誠文討論，啟動「AI新十大建設推動之旅」，希望讓產業與學研界面對面交流，讓業界了解政府立場，政府也能直接聽取心聲，有困難一起克服、有方向一起推動，走得更穩健、更有力。
賴總統表示，AI新十大建設有四大基礎建設，包括算力中心、主權AI資料中心、人才培育與區域均衡發展。其中，2040年前將培育50萬名AI人才，公務人員也須分級接受人工智慧訓練，作為推動產業轉型的基礎。
在三大關鍵技術方面，賴總統指出，矽光子是第一站，後續還有量子運算與機器人。政府希望透過四大基礎建設與三大關鍵技術，達成兆元軟體平台產值、百萬家中小微企業導入AI，並逐步建構人工智慧生活圈，讓台灣更穩健走向世界。
