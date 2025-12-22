借錢，也可以存錢？Bankee 「挑戰型信貸」重新定義信貸市場 新創精神顛覆傳統金融思維

在多數人眼中，信貸市場的競爭似乎早已公式化，比的是利率低不低、額度高不高，卻很少有人回頭思考：這樣的設計，是否真的貼近多數借款人的真實需求？遠東商銀 Bankee 社群銀行近年在消費金融領域，選擇了一條不同於傳統的路。團隊嘗試跳脫單純「借錢」的思維，重新檢視貸款在個人財務中的角色，進而發展出結合存款概念的「挑戰型信貸」，為市場提出一個新的提問：如果貸款也能存錢，還可以培養紀律、創造回饋，信貸會不會不再只是負擔？

從利率競賽到守信回饋，Bankee 「挑戰型信貸」用新創思維重塑信貸價值。 圖／遠東商銀 提供

從市場盲點出發 反而發現新目標族群

Bankee 觀察，長期以來，信貸市場存在一群「並非真正高風險，卻經常被貼上高利率標籤」的借款人。他們多來自中小企業、服務業或非主流職業別，收入穩定、還款紀律良好，卻因產業或身分分類，在傳統信貸制度下難以取得合理利率。

遠東商銀 AI 數位金融事業群資深協理周昕妤指出，這群長期被市場忽略、卻同樣值得被好好對待的需求，成為團隊思考「挑戰型信貸」的起點：把存款的回饋邏輯，真正放進貸款產品之中。挑戰型信貸的設計核心並不複雜：只要每期準時還款，期滿即可返還總繳利息的一半。這樣的機制不是附加優惠，而是單純將「守信用」這件事，轉化為可被看見、被量化、也被實質獎勵的行為。

而在「挑戰型信貸」實際推出後，Bankee 也意外發現了另一個過去未被明確定義的族群輪廓。這群人具備成熟的財務規劃能力，申貸金額較高，會主動試算整體資金成本與回饋效果，希望透過利息返還機制，實際負擔的利率反而比市面上其他的低利方案更具吸引力。這不僅是一群「守信用的人」，更是一群會計算、懂規劃、願意為長期紀律換取更好結果的理財型客群。

周昕妤形容，這並非一款以短期衝刺申貸量為目標的商品，而是一場關於信貸價值的實驗。「我們想知道，如果把信貸從『比較誰最便宜』，轉變成『鼓勵誰最守紀律』，市場會不會有更多人願意用行動給出答案。」

市場反應熱烈，遠超團隊原先預期

同樣理念延續到 Bankee 近期推出的「金融客群快閃信貸」，進一步將「公平訂價」的概念推向另一個層次。在金融圈內，信貸利率過去常因職位高低、是否業務、獎金波動而有所差異，即使同屬金融從業人員，也未必享有一致條件。Bankee 則反其道而行，提供一段式浮動利率 2.23%，不看職級、不分內外勤，也不因薪酬結構調整利率。

這樣的設計迅速在金融圈擴散，不僅申辦量快速成長，也引發大量詢問，希望未來能再次開放或擴大適用範圍。對 Bankee 而言，這再次驗證了團隊的判斷：市場真正渴望的，未必是最低利率，而是被公平對待的感覺。

信貸也能培養理財力，Bankee 挑戰型信貸應援金融客群。 圖／遠東商銀 提供

不只是創新產品，而是重新定義信貸角色

從挑戰型信貸到金融客群快閃信貸，兩項產品看似不同，背後其實指向同一個品牌核心：讓金融產品回到「以人為本」，而非以標籤分類。

周昕妤表示，Bankee 未來仍會持續鎖定那些在制度中被忽略、卻值得被好好服務的族群，透過產品設計，讓「公平普惠」不只停留在口號，而是能被實際體驗。

「我們每一次推出產品，關心的不只是市場成效，而是這樣的金融設計，是否真的能讓人的生活多一點選擇、少一點壓力。」

在信貸市場競爭日益激烈的時代，Bankee 用實際產品提出另一種可能：信貸，不只是借錢，也可以成為累積信任與紀律的過程。