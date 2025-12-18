避談鬆綁房市管制 央行怕誤解

聯合報／ 本報記者藍鈞達

央行第四季理監事會，不動產放款集中度的調整，讓市場看到一絲轉變的跡象。不過，央行總裁楊金龍口中始終說不出「鬆綁」兩字，不是因為政策沒有調整，而是因為這個詞一旦說出口，市場解讀與預期管理的風險，恐怕會成為央行「不可承受之重」。

從政策面來看，央行確實已開始調整作法。楊金龍說，未來不動產集中度管理將回歸由銀行自行控管，這在實務上，已是對銀行端鬆手，讓金融機構自行承擔風險管理責任。然而，央行卻刻意避免將其定調為「房市鬆綁」，背後關鍵，在於房價並未出現明顯修正。

更重要的是，楊金龍罕見談到「新青安的代價」。尤其行政院已規畫明年再推新青安二點○，但央行對這項政策的態度，顯然比外界想像來得保留。所謂的「代價」，並非單指財政負擔，而是新青安在實務上，確實導引大量資金流向房市，推升金融機構放款結構對不動產的依賴程度，進而影響整體金融穩定。

在這樣的背景下，若央行此時輕率釋出「鬆綁」訊號，市場一旦誤解為政策轉向，房市預期反轉、資金再度回流不動產，過去的管控成果恐怕功虧一簣。這也是為何在記者會上，楊金龍面對「算不算鬆綁」的追問顯得格外謹慎，甚至有些難以開口。

央行這次處理已展現高度克制。即便承受房地產業者反彈與輿論壓力，仍試圖在金融穩定、銀行風險控管與居住政策之間尋找平衡點，對楊金龍而言，這或許不是最完美的選擇，但房價未回檔前，卻可能是最不容易出錯的一條路。

央行 房市 新青安

