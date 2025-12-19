楊金龍：貨幣政策 緊中帶鬆

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

中央銀行昨開第四季理監事會，總裁楊金龍表示，預估明年台灣經濟成長率百分之三點六七，高於主計總處的百分之三點五四。針對貨幣政策基調，楊金龍說，目前是妥適的，可以說「緊中帶鬆」。

央行解釋，明年新興科技持續拓展，但全球貿易成長放緩，且因台灣基期較高，成長動能將趨溫和。不過，跟其他機構相比，楊金龍說，「央行確實是比較樂觀一點。」

楊金龍也說，今年確實各機構對於成長率的預估都不太準確，為了提高景氣預估的準確度，日前邀請宏碁董事長陳俊聖演講，主要就是想了解ＡＩ產業有沒有泡沫疑慮，協助央行對明年的景氣預測更為準確，「畢竟董事長和學者想法會有不同」。

針對台灣產業兩極化，楊金龍指出，台灣產品集中度是百分之五十六，日韓僅百分之卅五，「他們產品確實比較多樣化」，反過來說，今年台灣出口表現較好，也是因為傳產受到關稅及中國競爭衝擊大，而對日韓的影響相較台灣更大，但這樣的產業型態確實是「非常態的」。

楊金龍說，會持續透過利率政策協助產業。九月開始，央行用透過公開市場操作方式釋出三一○七億元到市場，相當於調降二點三三碼的存款準備率。

至於央行未來是否調整利率政策，楊金龍表示，若美國二三二條款對半導體產業的影響顯著，衝擊台灣經濟成長，且物價持續走低，央行不排除有降息空間；至於升息，則仍將以通膨數據為主要觀察依據，審慎因應整體經濟與物價變化。

央行 楊金龍 貨幣政策

