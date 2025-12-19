快訊

冬雨來了！ 明天高山零星降雪 周日「冬至」東北季風增強3地區恐大雨

信用管制沒鬆綁 建商公會：建築業推案 會愈發保守

經濟日報／ 記者朱曼寧陳美玲／台北報導

央行昨（18）日理監事會維持第七波信用管制不變。建商公會指出，建築業界會愈發保守、推案下滑，政策未鬆綁，對促進土地利用、帶動內需及就業機會都是負面影響；房市專家則認為，明年房市將是「量平價修」的一年。

不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全表示，第七波選擇性信用管制實施一年多以來，六都交易量大減，2025年11月個人房地合一稅收41.42億元，寫近九個月以來新低，累計前11月個人房地合一稅收474.3億元，年減23%，推估全年房地合一稅至少年減100億元以上，影響長照財源穩定性。

楊玉全表示，去年第3季建照量核發達46,621戶，今年第3季相比下滑73%，顯示建築開發動能趨緩。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，第七波選擇性信用管制政策這一年來已反映在建築貸款與土地市場上，房價也明顯下修，原期待會再檢討並放寬，但央行不動如山，看來不動產上下游相關業者都要過個寒冬。

房地合一稅 選擇性信用管制

