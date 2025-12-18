貝萊德：投資組合多元分散成為假象 投資人應減少「為分散而分散」

成熟市場債券殖利率持續走高，印證貝萊德智庫的看法，也就是說，美國長天期公債傳統上被視為避險與分散配置工具，作為投資組合的「穩定器」，但這樣的緩衝效果正在削弱，多元分散成為假象。

貝萊德指出，日本30年期公債殖利率本月稍早創下歷史新高，年初以來累計上升已超過1個百分點。日債最近這波殖利率上揚，主要有兩大因素，也就是日本政府推出新一輪財政支出方案，以及日本央行釋出可能升息的訊號。

貝萊德表示，除了日本之外，澳洲與加拿大央行也相繼調整利率立場，不是暗示降息循環已接近尾聲，就是開始釋放升息的可能性。成熟市場長天期債券殖利率最近大幅走高，部分原因在於市場對財政紀律鬆動與財政前景惡化的憂慮升溫。

貝萊德認為，美國與其他主要央行之間的政策落差，將成為2026年市場面臨的重要風險之一。美國經濟成長與通貨膨脹表現相對強勁，政策立場卻偏向鴿派；反觀其他經濟體，經濟數據轉弱，但央行態度反而更為鷹派。

即便美國聯準會（Fed）內部對政策方向仍存在分歧，現在的政策取向仍是寧可偏向過於寬鬆的一邊。貝萊德表示，在此情境下，若投資人要求更高的風險補償，但長天期美國公債殖利率卻仍有進一步上行的空間，因此貝萊德仍偏好短天期美國公債。

貝萊德指出，「大趨勢」所驅動的經濟轉型，正動搖傳統資產配置中「分散投資」的概念。在這樣的環境下，試圖刻意降低美國市場或人工智慧（AI）這項關鍵大趨勢的配置，其實比以往更具賭注意味。

貝萊德的分析顯示，在排除經常用來解釋股票報酬的各項風險因子後，在美股的報酬中，愈來愈高的比例可歸因於單一共同的驅動因素。因此，投資人應減少「為分散而分散」的風險配置思維，轉而更有意識地承擔風險，也就是採取更為主動的投資方式。