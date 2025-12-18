快訊

美國通膨降溫報喜…台指期夜盤飆漲逾200點 法人這麼說

耶誕節也有雨？2波東北季風影響 明後天水氣增「愈晚下雨範圍愈大」

貝萊德：投資組合多元分散成為假象 投資人應減少「為分散而分散」

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

成熟市場債券殖利率持續走高，印證貝萊德智庫的看法，也就是說，美國長天期公債傳統上被視為避險與分散配置工具，作為投資組合的「穩定器」，但這樣的緩衝效果正在削弱，多元分散成為假象。

貝萊德指出，日本30年期公債殖利率本月稍早創下歷史新高，年初以來累計上升已超過1個百分點。日債最近這波殖利率上揚，主要有兩大因素，也就是日本政府推出新一輪財政支出方案，以及日本央行釋出可能升息的訊號。

貝萊德表示，除了日本之外，澳洲與加拿大央行也相繼調整利率立場，不是暗示降息循環已接近尾聲，就是開始釋放升息的可能性。成熟市場長天期債券殖利率最近大幅走高，部分原因在於市場對財政紀律鬆動與財政前景惡化的憂慮升溫。

貝萊德認為，美國與其他主要央行之間的政策落差，將成為2026年市場面臨的重要風險之一。美國經濟成長與通貨膨脹表現相對強勁，政策立場卻偏向鴿派；反觀其他經濟體，經濟數據轉弱，但央行態度反而更為鷹派。

即便美國聯準會Fed）內部對政策方向仍存在分歧，現在的政策取向仍是寧可偏向過於寬鬆的一邊。貝萊德表示，在此情境下，若投資人要求更高的風險補償，但長天期美國公債殖利率卻仍有進一步上行的空間，因此貝萊德仍偏好短天期美國公債。

貝萊德指出，「大趨勢」所驅動的經濟轉型，正動搖傳統資產配置中「分散投資」的概念。在這樣的環境下，試圖刻意降低美國市場或人工智慧（AI）這項關鍵大趨勢的配置，其實比以往更具賭注意味。

貝萊德的分析顯示，在排除經常用來解釋股票報酬的各項風險因子後，在美股的報酬中，愈來愈高的比例可歸因於單一共同的驅動因素。因此，投資人應減少「為分散而分散」的風險配置思維，轉而更有意識地承擔風險，也就是採取更為主動的投資方式。

美國公債 日本央行 美國聯準會 Fed AI

延伸閱讀

壽險匯率會計制度調整 多數點頭、少數示警

緯穎、奇鋐 選中長天期

中國出招 貝萊德併購巴拿馬港口陷僵局

國巨、雙鴻 押中長天期

相關新聞

連七凍！央行利率不變 不動產集中度回歸銀行內部控管

中央銀行今日舉行第4季理監事會，央行利率「連七凍」，根據理事會決議，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各為2％...

央行上修經濟成長至7.31% 「非常態」關鍵問答一次看

中央銀行今天舉行第4季理監事會，決議利率「連7凍」並維持現行選擇性信用管制措施，符合市場預期。值得注意的是，央行大幅上修...

忌憚「台灣病」蔓延房市 專家：央行用這狠招、對房價極限施壓

中央銀行18日理監事會議決議，利率維持不變，而市場高度關注的房市信用管制措施，結果令期待「鬆綁救市」的建商與投資客大失所...

央行：房市如同大象轉身要緩 總量管制回歸銀行給彈性

中央銀行今天宣布，明年起銀行不動產貸款總量回歸各銀行內部控管，央行總裁楊金龍說明，此舉是讓銀行管控較為彈性，截至目前央行...

財部：普發現金領取率88.31% 選登記入帳占比最高

財政部今天表示，普發現金整體作業順利，截至12月17日已逾2081萬人完成領取，預估有88.31%民眾透過多元管道領取普...

龔明鑫與大發廠商座談！聚焦對美關稅、移工勞退 林岱樺陪同

立法院經濟委員會南下高雄考察，立委林岱樺陪同經濟部長龔明鑫赴大發產業園區塑膠工廠關心火災後情況，並聆聽其他廠商心聲，廠商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。