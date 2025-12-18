忌憚「台灣病」蔓延房市 專家：央行用這狠招、對房價極限施壓

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
中央銀行18日理監事會議決議，利率維持不變，而市場高度關注的房市信用管制措施，結果令期待「鬆綁救市」的建商與投資客大失所望。央行總裁楊金龍明確宣示，目前房價修正幅度尚未達到政策預期，且金融體系韌性足夠，因此維持嚴格限制不變。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，回顧去年第3季、央行第七波選擇性信用管制以來，央行態度主要聚焦於「去槓桿」與「引導資金歸位」，要讓2023年新青安的過熱現象冰敷消腫。期間唯一的政策調整，僅針對「繼承取得」與「實質換屋」兩類非投資型買盤，決策展現了極強的「鷹派底氣」。

黃舒衛認為，即便交投冷卻、房價凍漲，但10月的不動產放款集中度36.64%仍高於目標值，再加上股市持續創新高、資金動能強，而國際財經媒體又拉出國內產業過於集中、財富分配失衡的「台灣病」議題戰線，全年經濟成長率破7%，讓央行更忌憚股市財富現象會因資金鬆綁而再度蔓延房市，因此暫無調整動機。

針對建商現況，黃舒衛指出，打炒房海嘯第一排的建商自2020年以來，已歷經多次信用管制，融資體質早已進行調節，土建融、餘屋貸款都降至歷史新低，市場並無系統性風險的未爆彈。

黃舒衛表示，目前市場上出現的中小型建商盤讓、降價求售資產，隨即被同業接手，這種優勝劣汰是市場機制的必然，這證明了市場仍有流動性，只是價格需要修正。

黃舒衛解讀，既然自住的首購、換屋都被打炒房管制範圍外，再加上建商預期心理已出現轉折，因此央行就是要用貸款成數30%「流動性死刑」，持續擠壓房價泡沫，逼出建商與投資客的庫存，直到房價出現讓央行滿意的「顯著修正」。

建商 央行 市場 經濟成長率 楊金龍

