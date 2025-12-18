台版CBAM水泥115年起試申報 鋼鐵品項上半年公布

歐盟CBAM明年元旦起上路，避免碳洩漏及維護台灣產業競爭力，環境部今天表示，台版CBAM明年起試申報，列管水泥6品項，至於鋼鐵因品項多，預計明年上半年確認。

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）明年1月1日實施，歐盟將對進口到當地的產品，依據碳排放量，由進口商採購相對應的CBAM憑證，產品才能進入歐盟，如為非歐盟的生產商，只要提供產品在非歐盟國家已依據碳價格支付費用的相關證明，可以抵消歐盟CBAM憑證的採購費用。

歐盟正式公布CBAM執行法案，包含如何計算產品碳含量、計算後如何查驗以及申報海關程序等，也預告未來還要擴大CBAM適用範圍，擬擴大到180項鋼鐵跟鋁產業，甚至包含下游工業製品、家電用品等。

環境部今天臨時舉行記者會說明台灣因應作法，環境部氣候變遷署長蔡玲儀指出，歐盟CBAM機制出發點就是要公平的碳定價，根據歐盟公布，CBAM憑證計算方式是由出口廠商先自行申報產品碳含量，再扣抵歐盟排放交易系統（EU ETS）的免費碳含量，並再扣除已在出口國付費的碳價，全部扣除後才是產品須到歐盟購買CBAM憑證的費用。

蔡玲儀說，歐盟針對不同產品有不同計算方式，像是要求水泥及肥料除了工廠碳排放還要求用電必須計算，但鋼鐵製品卻僅算到直接排放、沒算用電，由於全球不同產品碳含量計算也都不同，因此歐盟也公布預設值給各國進行計算。

蔡玲儀表示，歐盟的預設值有一個機制，假設出口國不申報、不計算而只用預設值計算也可以，但會逐年加成，「越是不算，負擔成本也會越大」，希望藉此鼓勵出口國計算自己碳含量。

在碳費抵減方面，蔡玲儀說，台灣的碳定價是歐盟認可的碳定價機制，只是台灣繳交的碳費如何計算扣減，以鋼鐵為例，台灣鋼鐵廠繳交的碳費包含燃料、電費都有算入，而歐盟對境內鋼鐵廠卻不算用電，歐盟也還未公布出口國的有效支付碳價要如何計算，因此這部分還必須和歐盟討論。

至於查驗部分，蔡玲儀表示，明年開始申報數據必須經過查驗機構確認，歐盟要求查驗機構必須符合國際標準ISO17029，目前台灣有18家符合，但只要未獲得歐盟會員國認可就無法執行查驗，目前希望爭取查驗機構只要有加入國際認證論壇（IAF）或是讓國內認可機構去歐盟申請認可等方式進行，目前還在討論中。

蔡玲儀也說，歐盟雖然預告要擴大CBAM適用範圍，但那僅是預告，因此目前適用範圍仍沒有變，而為因應歐盟CBAM，台版CBAM明年起試申報，已經與國內水泥公會達共識，將列管水泥6品項試申報，至於鋼鐵，因品項多，和業界還需要溝通，預計明年上半年確認。

環境部長彭啓明指出，環境部後續會組成因應CBAM輔導秩序小組，並與經濟部啟動輔導措施，之前網傳歐盟CBAM將使台灣每年繳納新台幣8000億元，但經估算實際影響約為數十億，因歐盟公布最新法規後可能有變化，具體數額還要再與經濟部盤點試算。