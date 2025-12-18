快訊

恐嚇「我只要錢」！男縱火搶郵局一毛未得 判7年還得吞320萬帳單

東部海域規模5.1地震「花蓮發布國家級警報」 未來3天恐有規模5餘震

亞利桑那廠白忙一場？張忠謀早看穿 外媒揭「台積電無法複製」關鍵

台版CBAM水泥115年起試申報 鋼鐵品項上半年公布

中央社／ 台北18日電

歐盟CBAM明年元旦起上路，避免碳洩漏及維護台灣產業競爭力，環境部今天表示，台版CBAM明年起試申報，列管水泥6品項，至於鋼鐵因品項多，預計明年上半年確認。

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）明年1月1日實施，歐盟將對進口到當地的產品，依據碳排放量，由進口商採購相對應的CBAM憑證，產品才能進入歐盟，如為非歐盟的生產商，只要提供產品在非歐盟國家已依據碳價格支付費用的相關證明，可以抵消歐盟CBAM憑證的採購費用。

歐盟正式公布CBAM執行法案，包含如何計算產品碳含量、計算後如何查驗以及申報海關程序等，也預告未來還要擴大CBAM適用範圍，擬擴大到180項鋼鐵跟鋁產業，甚至包含下游工業製品、家電用品等。

環境部今天臨時舉行記者會說明台灣因應作法，環境部氣候變遷署長蔡玲儀指出，歐盟CBAM機制出發點就是要公平的碳定價，根據歐盟公布，CBAM憑證計算方式是由出口廠商先自行申報產品碳含量，再扣抵歐盟排放交易系統（EU ETS）的免費碳含量，並再扣除已在出口國付費的碳價，全部扣除後才是產品須到歐盟購買CBAM憑證的費用。

蔡玲儀說，歐盟針對不同產品有不同計算方式，像是要求水泥及肥料除了工廠碳排放還要求用電必須計算，但鋼鐵製品卻僅算到直接排放、沒算用電，由於全球不同產品碳含量計算也都不同，因此歐盟也公布預設值給各國進行計算。

蔡玲儀表示，歐盟的預設值有一個機制，假設出口國不申報、不計算而只用預設值計算也可以，但會逐年加成，「越是不算，負擔成本也會越大」，希望藉此鼓勵出口國計算自己碳含量。

在碳費抵減方面，蔡玲儀說，台灣的碳定價是歐盟認可的碳定價機制，只是台灣繳交的碳費如何計算扣減，以鋼鐵為例，台灣鋼鐵廠繳交的碳費包含燃料、電費都有算入，而歐盟對境內鋼鐵廠卻不算用電，歐盟也還未公布出口國的有效支付碳價要如何計算，因此這部分還必須和歐盟討論。

至於查驗部分，蔡玲儀表示，明年開始申報數據必須經過查驗機構確認，歐盟要求查驗機構必須符合國際標準ISO17029，目前台灣有18家符合，但只要未獲得歐盟會員國認可就無法執行查驗，目前希望爭取查驗機構只要有加入國際認證論壇（IAF）或是讓國內認可機構去歐盟申請認可等方式進行，目前還在討論中。

蔡玲儀也說，歐盟雖然預告要擴大CBAM適用範圍，但那僅是預告，因此目前適用範圍仍沒有變，而為因應歐盟CBAM，台版CBAM明年起試申報，已經與國內水泥公會達共識，將列管水泥6品項試申報，至於鋼鐵，因品項多，和業界還需要溝通，預計明年上半年確認。

環境部長彭啓明指出，環境部後續會組成因應CBAM輔導秩序小組，並與經濟部啟動輔導措施，之前網傳歐盟CBAM將使台灣每年繳納新台幣8000億元，但經估算實際影響約為數十億，因歐盟公布最新法規後可能有變化，具體數額還要再與經濟部盤點試算。

歐盟 環境部 機制

延伸閱讀

向德、義等國車商屈服？歐盟撤銷2035年燃油新車禁令 新規一次看

歐洲試圖阻止中國汽車進口 反而幫了它們一把？

歐盟峰會聚焦動用俄羅斯凍結資產　義疑慮依法無據

岱宇強攻國際醫療業務

相關新聞

連七凍！央行利率不變 不動產集中度回歸銀行內部控管

中央銀行今日舉行第4季理監事會，央行利率「連七凍」，根據理事會決議，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各為2％...

忌憚「台灣病」蔓延房市 專家：央行用這狠招、對房價極限施壓

中央銀行18日理監事會議決議，利率維持不變，而市場高度關注的房市信用管制措施，結果令期待「鬆綁救市」的建商與投資客大失所...

央行：房市如同大象轉身要緩 總量管制回歸銀行給彈性

中央銀行今天宣布，明年起銀行不動產貸款總量回歸各銀行內部控管，央行總裁楊金龍說明，此舉是讓銀行管控較為彈性，截至目前央行...

財部：普發現金領取率88.31% 選登記入帳占比最高

財政部今天表示，普發現金整體作業順利，截至12月17日已逾2081萬人完成領取，預估有88.31%民眾透過多元管道領取普...

龔明鑫與大發廠商座談！聚焦對美關稅、移工勞退 林岱樺陪同

立法院經濟委員會南下高雄考察，立委林岱樺陪同經濟部長龔明鑫赴大發產業園區塑膠工廠關心火災後情況，並聆聽其他廠商心聲，廠商...

房市政策微調 央行房貸緊箍咒解除了？銀行這樣看

中央銀行今日舉行第4季理監事會，房市政策出現微調，明年起不動產貸款總量目標將回歸銀行內部控管，僅須每月向央行報告相關資料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。