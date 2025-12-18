快訊

龔明鑫與大發廠商座談！聚焦對美關稅、移工勞退 林岱樺陪同

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
經濟部長龔明鑫率員南下高雄，聆聽大發產業園區廠商心聲。圖／林岱樺辦公室提供
經濟部長龔明鑫率員南下高雄，聆聽大發產業園區廠商心聲。圖／林岱樺辦公室提供

立法院經濟委員會南下高雄考察，立委林岱樺陪同經濟部長龔明鑫赴大發產業園區塑膠工廠關心火災後情況，並聆聽其他廠商心聲，廠商聚焦對美關稅、移工勞退、垃圾清運及台88快速道路壅塞等問題。公路局指出，台88鳳山西出匝道拓寬工程可望明年提前完工，未來匝道寬度達9公尺，尖峰時段每小時可多紓解200輛車。

經濟部長龔明鑫與各級次長、司長等人在大發園區服務中心與廠商座談，龔明鑫允諾協助安頓80多名日前發生大火的塑膠廠員工。

有關台美關稅問題，龔明鑫表示，美國對等關稅暫時降至20%，台灣輸美產品的關稅計算方式為「原有關稅再加上對等關稅」，中央特別預算提出約930億元支援方案，包含經濟部460億元、財政部140億元及農業部180億元，另預留200億元依國際情勢滾動調整。

截至12月12日，「中小微企業多元發展貸款加碼」受理851件、融資金額約80.5億元；「外銷貸款優惠保證加碼」受理34件、核保金額約11億8462萬元，銀行可簡化流程，8成以上案件分行經理核決；信保基金線上系統即時回覆，9成以上案件可於1小時內核保。

台88鳳山、大發等匝道塞車已成常態，公路局正進行鳳山匝道拓寬工程，西向匝道預計拓寬1.8公尺，並改為雙車道。公路局向現場廠商說明，台88快速道路鳳山西出匝道拓寬後，匝道寬度可達9公尺，尖峰每小時可多紓解200輛車，原計畫是在明年2月28日竣工，目前進度超前。

林岱樺強調，未來國道7號匝道銜接後可能出現大量車潮，不能等塞車才處理，銜接前須把替代動線、瓶頸改善與配套規畫好，不能等到塞車才處理。

經濟部長龔明鑫率員南下高雄，聆聽大發產業園區廠商心聲。圖／林岱樺辦公室提供
經濟部長龔明鑫率員南下高雄，聆聽大發產業園區廠商心聲。圖／林岱樺辦公室提供
經濟部長龔明鑫（左一）今早與立委林岱樺（左二）一同前往大發產業園區關心日前遭受火災的塑膠工廠員工情況。圖／取自林岱樺臉書
經濟部長龔明鑫（左一）今早與立委林岱樺（左二）一同前往大發產業園區關心日前遭受火災的塑膠工廠員工情況。圖／取自林岱樺臉書
高雄大發產業園區內一家塑膠工廠慘遭祝融，廠房受損嚴重。圖／取自林岱樺臉書
高雄大發產業園區內一家塑膠工廠慘遭祝融，廠房受損嚴重。圖／取自林岱樺臉書
立委林岱樺參與廠商座談，要求相關單位要協助解決廠商面對的關稅、移工勞退、垃圾清運及台88交通壅塞等項問題。圖／林岱樺辦公室提供
立委林岱樺參與廠商座談，要求相關單位要協助解決廠商面對的關稅、移工勞退、垃圾清運及台88交通壅塞等項問題。圖／林岱樺辦公室提供

