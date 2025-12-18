房市政策微調 央行房貸緊箍咒解除了？銀行這樣看

中央銀行今日舉行第4季理監事會，房市政策出現微調，明年起不動產貸款總量目標將回歸銀行內部控管，僅須每月向央行報告相關資料。對此，銀行認為每月向央行報告數字形同管制仍在，目前看宣示意味較大。

央行自去年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主管理未來一年(至今年第4季底)之不動產貸款總量目標，根據央行統計，全體銀行不動產貸款占總放款比率(不動產貸款集中度)由去年6月底高點37.61%，緩降至本年11月底之36.70%；全體銀行不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額及建築貸款餘額年增率呈下降趨勢，至11月底分別為3.79%、4.81%及0.68%。

不動產放款大行認為，原先不動產貸款集中度到年底是與自己比較逐步下降，且包括新青安、都更危老不排除迄今央行未鬆動，明年起銀行不動產貸款總量仍須按月向央行報數據，意即若數字有波動仍會關切，因此調整管制幅度影響有限，銀行承作房貸及土建融等不可能流量大開。