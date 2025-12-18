宏都拉斯或與台北恢復邦交 台灣進口商看好貿易復甦

台灣水產貿易進口商顏志杰過去每年從中美洲國家宏都拉斯進口2000公噸的白蝦，但自宏都拉斯2023年與台灣斷交後，進口量驟減。

法新社報導，目前，他偶爾仍能進口「一兩個貨櫃」，但若宏都拉斯下一任總統兌現競選承諾，與台灣建立更緊密的關係，情況可能會改變。

宏都拉斯在外交上轉向北京，並取消與台灣的自由貿易協定，對宏都拉斯白蝦產業造成巨大衝擊。根據台灣官方資料顯示，進口量從2022年13000公噸降至2024年近4000公噸，因20%關稅而使宏都拉斯白蝦價格上升。

顏志杰在家族企業元家企業台北總部接受法新社訪問時表示，若台宏兩國恢復外交關係，「對於商機與台灣消費者而言都是好事」。

「對我們而言，可以有更多白蝦來源的選擇…最終消費者也會有更多選擇。」

在宏都拉斯總統選舉中，領先的兩位候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）與納斯拉亞（Salvador Nasralla）目前票數接近，兩人皆宣稱支持恢復與台北的外交關係。

競選期間，納斯拉亞說：「台灣是我們超過60年的好盟友。中國給了我們什麼？」

然而，台灣政治大學外交系副教授馮慕文（FabricioFonseca）指出，宏都拉斯總統候選人對台灣的支持可能只是「談判策略」。

「如果中國覺得他們真的認真，中國可能提出多項誘因以維持與宏都拉斯的外交關係。如果最終他們（阿斯夫拉或納斯拉亞）決定不兌現競選承諾，他們也可以拿這件事做交換。」

馮慕文認為，美國若協助台灣爭取恢復與宏都拉斯的邦交，可能發揮關鍵作用。