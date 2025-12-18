「央行仍不動如山」房市政策微調 市場看法一次看

針對央行下午召開理監事會議，除了不動產集中度回歸銀行自主管理，沒有對房地產相再做出新一波的動作。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰說，央行第七波選擇性信用管制的政策效果，這一年來已經反映在建築貸款與土地市場上，房價也出現明顯下修，原本期待會再檢討並放寬自住及換屋族群的貸款成數，但如今央行仍不動如山，看來不動產的上下游相關業者都要過個冷吱吱的年。

央行說明，銀行仍須按月向央行申報集中度相關資料，並持續透過專案金檢掌握實際放款情形，同時督促銀行落實既有選擇性信用管制措施，顯示政策方向並非全面鬆手，而是由「硬性總量限制」轉為「精準控管與用途引導」。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，觀察全台1-10月建物買賣移轉棟數較去年同期減少27.9%，房市量能已出現明顯降溫，顯示央行實施的房市緊縮政策於降低房市熱度已有初步成效，加上不動產貸款餘額年增率持續減緩，不動產貸款集中度也有下降趨勢，而在9月新青安鬆綁後，房市交易主力以首購、自住為主，符合央行支持自住族群的政策期待。雖然本次未進一步加碼管制，但央行談話明確釋出「政策尚未到可鬆綁階段」的訊號，因此，投資或多屋族，資金成本與貸款條件仍將受限，市場仍以自住買盤為主要支撐力道。

住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨指出，房市並未有進一步動作，推估是在股市大好，熱錢四溢的狀態下，央行擔憂股市資金轉進房市，同時避免目前的房市出現報復性反彈所致，加上任何寬鬆動作都可能讓外界產生放鬆管制的預期心態，「捏驚死，放驚飛」恐怕是央行眼下最大的難題。不過如果明年經濟表現不佳，是否有可能在資金面上採取相對寬鬆態度，值得留意。