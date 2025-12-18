快訊

全體在野立委明立院議場前開記者會 宣布提案「彈劾賴總統」

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

家電壞了先別丟…LG舊冷氣「竟藏著黃金」 他成功挖寶脫手賺萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

年關將近手頭緊 勞保紓困貸款三天借出逾31億元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
為協助勞工度過農曆年前資金壓力，勞動部推出「2026年勞工保險被保險人紓困貸款」，委由土地銀行自15日至2026年1月2日受理申請。本報資料照片
為協助勞工度過農曆年前資金壓力，勞動部推出「2026年勞工保險被保險人紓困貸款」，委由土地銀行自15日至2026年1月2日受理申請。本報資料照片

為協助勞工度過農曆年前資金壓力，勞動部推出「2026年勞工保險被保險人紓困貸款」，委由土地銀行自15日至2026年1月2日受理申請。勞保局表示，截至18日下午4時止，申請件數6萬7,288件，金額67億1,758萬元；已經核准件數3萬1,909件，金額31億8,686萬元。

勞保局日前說明，2026年勞工保險被保險人紓困貸款，每人最高可貸10萬元，貸款期3年，年利率2.165%，前6個月只付利息，第7個月起平均攤還本息。凡生活困難、勞保年資滿15年且無欠費者皆可申請。

根據規定，申請勞保紓困貸款需同時符合4項要件，包括生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年（計算至明年1月2日止）、無欠繳勞工保險費及滯納金，以及未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。

不過，已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付，或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

為簡化申辦流程，土地銀行已提供全面e化服務，勞工只要使用手機或電腦，就能直接在線上完成申請及簽約對保等作業，例假日也可使用。

申請方式有三種，包括向土地銀行網路申請、向土地銀行所屬分行臨櫃申請，以及郵遞申請。凡符合土地銀行所定之網路簽約及對保資格者，可透過網路申請直接辦理，不須親自至土地銀行櫃台辦理。

勞保局特別提醒，勞工貸款後務必按時還款，如契約到期後有未清償之貸款本息，請於有能力時及早償還，避免保險事故發生時，因扣減保險給付而影響經濟生活。

保險 勞保 土地銀行 勞動部

延伸閱讀

勞保撥補與最終支付責任入法 今修正通過

年撥1200億撥補勞保財務 洪申翰：持續爭取最大力度挹注

勞保最高薪資級距9年未調整 洪申翰：綜合審慎評估

立院今拚勞保最終支付責任入法 洪申翰：中央財務若許可盼撥補更多

相關新聞

連七凍！央行利率不變 不動產集中度回歸銀行內部控管

中央銀行今日舉行第4季理監事會，央行利率「連七凍」，根據理事會決議，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各為2％...

房市政策微調 央行房貸緊箍咒解除了？銀行這樣看

中央銀行今日舉行第4季理監事會，房市政策出現微調，明年起不動產貸款總量目標將回歸銀行內部控管，僅須每月向央行報告相關資料...

「央行仍不動如山」房市政策微調 市場看法一次看

針對央行下午召開理監事會議，除了不動產集中度回歸銀行自主管理，沒有對房地產相再做出新一波的動作。全國商總榮譽理事長、鄉林...

年關將近手頭緊 勞保紓困貸款三天借出逾31億元

為協助勞工度過農曆年前資金壓力，勞動部推出「2026年勞工保險被保險人紓困貸款」，委由土地銀行自15日至2026年1月2...

台美經濟繁榮夥伴對話明年登場 龔明鑫證實：應該會出席

美國國務院官員預告「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」明年初舉辦，經濟部長龔明鑫今日表示，已與美方就召開時間及討論議題展...

央行按兵不動！房市管制沒鬆綁 房仲：房市景氣將持續低空盤旋

中央銀行第4季理監事會於今日舉行，決議維持利率政策不變，同時延續現行針對房市的選擇性信用管制措施，並未鬆綁。中信房屋研展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。