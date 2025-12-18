年關將近手頭緊 勞保紓困貸款三天借出逾31億元

為協助勞工度過農曆年前資金壓力，勞動部推出「2026年勞工保險被保險人紓困貸款」，委由土地銀行自15日至2026年1月2日受理申請。勞保局表示，截至18日下午4時止，申請件數6萬7,288件，金額67億1,758萬元；已經核准件數3萬1,909件，金額31億8,686萬元。

勞保局日前說明，2026年勞工保險被保險人紓困貸款，每人最高可貸10萬元，貸款期3年，年利率2.165%，前6個月只付利息，第7個月起平均攤還本息。凡生活困難、勞保年資滿15年且無欠費者皆可申請。

根據規定，申請勞保紓困貸款需同時符合4項要件，包括生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年（計算至明年1月2日止）、無欠繳勞工保險費及滯納金，以及未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。

不過，已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付，或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

為簡化申辦流程，土地銀行已提供全面e化服務，勞工只要使用手機或電腦，就能直接在線上完成申請及簽約對保等作業，例假日也可使用。

申請方式有三種，包括向土地銀行網路申請、向土地銀行所屬分行臨櫃申請，以及郵遞申請。凡符合土地銀行所定之網路簽約及對保資格者，可透過網路申請直接辦理，不須親自至土地銀行櫃台辦理。

勞保局特別提醒，勞工貸款後務必按時還款，如契約到期後有未清償之貸款本息，請於有能力時及早償還，避免保險事故發生時，因扣減保險給付而影響經濟生活。