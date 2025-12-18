台美經濟繁榮夥伴對話明年登場 龔明鑫證實：應該會出席
美國國務院官員預告「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」明年初舉辦，經濟部長龔明鑫今日表示，已與美方就召開時間及討論議題展開磋商，但原則上不會談到對等關稅、赴美投資等議題，並透露他應該會自己出席第6屆EDDP。
EPPD已經召開5屆，去年10月舉辦第5屆，當時的經濟部長郭智輝親自參與，龔明鑫18日回應媒體詢問時表示，雖然會議如何召開還在討論階段，但他原則上應該會出席。
至於EPPD會議內容，龔明鑫表示，EPPD已經開過5屆，下一屆的議題還有時間，我方正在與美國磋商，有比較具體的內容會再對外說明，但原則上不會跟現在行政院副院長鄭麗君與美國談判的議題一樣，議題是分開的。
