公共建設已執行6,028億元 近18年同期次高

年底前公共建設進入最後衝刺階段。國發會表示，截至今年11月底，整體公共建設計畫經費執行數達6,028億元，為近18年同期次高；今年整體可支用經費規模，在含追加預算後已突破8,000億元。距離年底僅剩一個月，國發會已請各部會加速執行，確保重大建設如期、如質、如度完成。

近期多項重大建設已陸續完成或啟用。國發會指出，桃園國際機場第三航廈北登機廊廳自12月1日起試營運，新增8個大型登機門，每年可增加約580萬人次服務量能，有助紓解航廈壓力、提升國門競爭力。

民生與物流建設方面，國發會表示，新北市板橋果菜批發市場冷鏈物流中心完工，建構低溫作業區，預期每日可增加54公噸蔬果吞吐量，冷藏庫並提供168公噸冷藏量能，有助穩定蔬果供應與價格。

數位與AI基礎建設也同步推進。國發會表示，「數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升計畫」已提供40片輝達（NVIDIA）與超微（AMD）GPU算力，支援資訊服務業者進行AI應用開發。截至目前已輔導178家資服業者投入AI模型訓練，累計促成59家完成產品化，持續加速AI技術落地與商業化。

國發會強調，為維持國家整體經濟成長動能、推動「均衡台灣」目標，2026年公共建設預算規模，初估將與今年相近，已要求各部會持續提升公共建設執行效能，逐步落實「六大區域產業及生活圈」及「國家希望工程」等重大政策所需的基礎建設。

此外，國發會18日召開第136次委員會議，由經濟部陳報「中部精密智慧新核心推動方案」最新進度。國發會表示，該方案已展現階段性成果。在策略一「核心產業雙軸大轉型」部分，已推動「工具機產業高值化轉型升級」，輔導工具機業者開發智慧五軸機，以高值化商品切入航太供應鏈；推動「智慧機械雙軸轉型」，協助機械業者開發新機具，縮短製程並結合AI提高效率；「自行車雙軸轉型」則協助自行車業者應用AI設計與檢測，加速導入生產及管理智慧化。

在策略二「現有核心再造新核心」部分，已成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」組團爭取國際訂單；另透過「農業智慧轉型」輔導養豬業者透過AI智慧監測豬隻，節省管理工時成本；「產業AI導入驗證加值」則協助業者於產線導入AI，降低人員訓練成本並縮短報價週期。在策略三「運用法人驅動產業創新」部分，經濟部持續打造AI試產線及試作場域，並輔導產業導入AI，以增強中部傳統產業韌性與競爭力。

國發會指出，中部地區是我國精密機械、工具機、金屬加工、手工具、自行車等產業重鎮，受美國關稅衝擊較為顯著，政府已透過相關產業支持方案給予協助，以厚植中部跨產業的AI實力與競爭力，面對全球變局與產業升級。