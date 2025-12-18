MIC：全球低軌衛星寬頻用戶邁向千萬戶的里程碑

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）18日舉行《2026資通訊產業趨勢》記者會，看好低軌衛星產業發展，商用數量上看1.2萬顆、寬頻服務用戶預計突破1,000萬。

MIC指出，2025年低軌衛星寬頻服務可覆蓋且可商用的國家持續增加，網路傳輸速度也持續提升，2026年除領導業者Starlink持續拓展國際服務據點外，亞馬遜的Amazon Leo與其他業者也將加入商用行列，全球商用低軌衛星的在軌數量也將因此達到11,650顆，這同時會帶動全球低軌衛星寬頻用戶數朝千萬訂購戶的里程碑邁進。

MIC認為，在低軌衛星發展下，對於寬頻產業影響有兩個層面。第一是全球可服務範圍擴大，加上例如美國的寬頻基建補助（BEAD）也納入低軌衛星（占整體預算補助金額約二成）技術，使其將成為傳統固網寬頻包括FTTH/Cable Modem等技術在特定市場中的新競爭對手。

此外，MIC認為，第二是衛星通訊的重要性提升，國際行動通訊標準組織3GPP等機構正把非地面網路（NTN）規格與下世代6G通訊結合，未來寬頻的應用將朝向海地星空一體化與更多元的面向發展。

MIC指出，許多台灣廠商看好衛星寬頻兼具商業與國防價值的優勢，投入到此領域開發關鍵衛星通訊零組件、訊號接收裝置等產品。

