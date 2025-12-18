央行不鬆綁信用管制 房市一路涼到2026年？專家：明年市場就是四個字

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市因第七波信用管制引發的「金龍海嘯」，將不動產交易市場成交量打趴，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，由於政策緊縮已超過一年，使各界高度關注18日舉行的央行今年第4季的理監事會議，是否會適度鬆綁提振市場，結果央行不論是利率還是信用管制，依然紋風不動，認為央行遲遲不鬆綁貸款緊箍咒下，2026年房市景氣預估將持續鴨子划水。

張旭嵐表示，儘管購屋者與業者都希望央行管制能有所調整，但從數據面來看，9~11月的不動產放款集中度不降反升，且消費者購置住宅貸款餘額仍不斷推高，加上國內股市表現佳，市場資金充沛，若鬆綁管制，恐難避免游資轉進房市，因此央行在政策導引房市軟著陸已略見成效的情況下，選擇讓子彈再飛一段時間，持續緊盯銀行內控，也算合乎預期。

在利率方面，張旭嵐指出，今年國內經濟成長率超過7%，明年各大經研機構也樂觀看待可超過3%，所以降息釋出資金來救經濟的時機仍未到，也讓央行在利率政策上繼續「美規台不隨」，連續七季不動如山。由於利率與信用管制都維持現狀，所以房市大環境冷淡的情況將一路延續到2026年，但市場經歷一年多的盤整，交易量基期已相對低，惟明年的量縮幅度也相對有限。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中指出，今年9月金管會將新增新青安放款排除於銀行法72-2條的上限計算後，申貸戶數與撥款金額都有所上升，顯示自住剛需仍扎實。且財政部日前也表示，2026年新青安期滿後，將研擬接續的優貸方案，青安政策只會調整不會落日，對消費者仍具一定程度的激勵作用，所以首購族將是2026房市的主要支持力量，低總價小宅當道的風潮也會持續延燒。

不過，陳定中強調，由於當前小資買家的負擔能力有限，消費者在景氣冷淡下追價意願也低，部分供給量大的新興重劃區，業者讓利促進買氣的可能性高，也可望導引房價收斂，預估房市就是四個字、「量平價修」的一年

房市 央行 市場

