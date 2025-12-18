財部：普發現金領取率88.31% 選登記入帳占比最高

財政部今天表示，普發現金整體作業順利，截至12月17日已逾2081萬人完成領取，預估有88.31%民眾透過多元管道領取普發現金，其中選擇登記入帳者最多，ATM領現次之。

財政部國庫署副署長馬小惠今天於例行記者會表示，截至今年12月17日止，已超過2081萬人完成領取普發現金，預估逾88.31%民眾透過多元管道領取普發現金。

馬小惠分析，在領取民眾中，登記入帳864萬9550人，占41.56%最多；ATM領現514萬3297人，占24.72%次之；直接入帳457萬7790人，占22%；郵局領現238萬6934人，占11.47%；造冊發放5萬2550人，占0.25%。

財政部提醒，若是自今年10月起領取政府津貼或年金的民眾，因相關部會來不及將資料匯入系統平台，因此未納入直接入帳對象，請民眾自行選擇登記入帳、ATM領現或郵局領現方式領取。

此外，財政部表示，近期部分持有居留證民眾反映無法順利領取，經了解原因多屬換發居留證個案，因為居留證統一證號經系統檢核與對應的健保卡卡號未相符，導致領取失敗，若遇到類似問題請撥打1988客服專線或官網線上客服。

財政部補充，為防範假冒普發現金「釣魚網站」詐騙手法，財政部已與數位發展部及財金公司組成跨機關防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似之偽冒網址或LOGO，截至12月17日，已成功停止解析共13個偽冒普發現金網站，避免民眾受騙。