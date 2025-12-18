業者頻籲鬆綁 央行為何不動？房仲：怕報復性反彈、料房市這麼走

房市買氣陷底，業者近來不斷呼籲央行鬆綁信用管控。不過，央行今天理監事會議，仍決議維持政策與存款準備率不變。住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，央行擔憂熱錢轉移，房市反彈，因此選擇繼續按兵不動。

央行自去年9月推出第七波信用管制措施以來，自今日為止已連續五季未更動利率，且也未調控或增設選擇性信用管制措施。

徐佳馨指出，央行此次選擇利率按兵不動，與經濟與通膨穩定相關，過去升息幅度不大，降息也無太大空間。

至於房市並未有進一步動作，應是股市大好，熱錢四溢的狀態下，央行擔憂任何寬鬆動作都可能讓外界產生放鬆管制的預期心態，引發股市資金轉進房市，造成房市出現報復性反彈。

徐佳馨表示，「捏驚死，放驚飛」恐怕是央行眼下最大的難題。不過如果明年經濟表現不佳，是否有可能在資金面上採取相對寬鬆態度，值得留意。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，此次央行仍按兵不動，符合市場預期，主要關鍵因素有二，一是目前房市雖受信用管制措施、限貸令等因素衝擊，全台普遍買氣冷，惟市場價位仍未顯著下修，房價和買方認知、央行預期仍有落差，央行不敢貿然鬆綁。

二是全球局勢仍詭譎多變，不管是烏俄戰爭、中東戰火及近期泰柬交火，都可能牽動敏感的地緣政治，並讓以出口為導向的台灣經濟有波動風險，因此央行此時選擇站穩腳步，保留更多貨幣政策籌碼，以因應經濟環境衝擊。

另針對銀行不動產貸款總量，將於2026年起由各銀行內部控管，但銀行方需按月向央行報送不動產貸款相關資料，且央行也將持續辦理專案金檢。

賴志昶表示，此舉顯示在近期限貸等政策管控之下，不動產貸款總量已有明顯下降，因此表面上予以銀行自律，但其實央行金檢仍在，形同銀行方仍是戴著「緊箍咒」，因此銀行方仍會持續審慎對待申貸客戶，明年購屋者貸款難度應難以實質降低。

賴志昶表示，市場自去年第七波信用管制「重拳」過後，彷彿被按下暫停鍵，買氣陷入急速冷凍，目前央行已明確表態維持緊縮基調，全台今年買賣移轉棟數恐將面臨26萬棟保衛戰，回歸2016、2017年房市低谷的慘況。

他表示，房市已打入「留校察看」名單，研判濃厚的市場觀望氛圍，將至少延續至明年上半年；至於自用族群，目前央行仍傾向由銀行端從第一線來執行限貸，「自用放生」態勢明確，換屋族僅能自求多福。