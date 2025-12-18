央行利率「連七凍」助整體經濟金融穩健發展
央行4Q理監事會後記者會宣布利率「連七凍」，行央重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。
央行指出，綜合國內外經濟金融情勢，考量明年國內通膨展望溫和，且將續低於2%，以及預期明年國內經濟成長力道尚屬穩健。為審慎因應全球經濟金融前景之不確定性，及美國經貿政策對國內經濟可能之影響，央行理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。
央行強調，央行將密切關注AI產業鏈發展、美國經貿政策衝擊、中國大陸經濟成長動能放緩風險、主要經濟體貨幣政策調整步調，以及地緣政治衝突、極端氣候等不確定性對國內經濟金融與物價情勢之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。
