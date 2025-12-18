最低工資補貼製造業者 韌性特別預算支應上限20億元

勞動部18日公告，正式委託經濟部產業發展署，辦理2026年最低工資補貼相關業務。勞動部條平司長黃琦雅表示，這次補貼對象僅限「製造業廠商」，補貼方向，主要參照2023年疫情期間針對基本工資的補貼方案，經費由韌性特別預算支應，上限不超過20億元。

黃琦雅說明，最低工資補貼補貼業者措施，主要依據2025年9月4日，勞動部召開2025年最低工資審議會時，勞資雙方委員共同建議，請勞動部、經濟部針對受美國關稅等國際情勢影響的產業，在提高最低工資之餘，也要提供相關的配套措施。

黃琦雅表示，最低工資審議會中也決議，由兩部會共同研議補貼的相關配套措施，支持產業配合政府調整最低工資後，仍可維持邊際勞工的就業安定。勞動部依照韌性特別條例的規定，委託經濟部產發署執行這次的最低工資補貼業務。

黃琦雅指出，這次最低工資補貼的內容，主要參照2023年疫情期間，也有針對基本工資的補貼方案，參考過去的方向。補貼對象，以受國際情勢及關稅影響的「製造業廠商」為主，其營收在這段期間相較前一年度、同期，減少達一定比率，作為判斷的標準。

她提到，補貼金額，參考過去補貼的方向，以該企業最低工資災保投保級距內的投保人數，來計算定額的補貼費用，跟2023年一樣適用全薪跟部分薪資，詳細金額尚待經濟部產發署研擬後公布。補貼的經費來源，由勞動部勞動力發展署編列的韌性特別預算支應，額度上限20億元。

黃琦雅說，今天公告委託之後，經濟部產發署也會儘速公告補貼作業要點的具體內容，來協助產業，在明年元旦上路最低工資的時候，就可以提供相關協助。補貼多久尚未確定，若參考2023年補貼方向，大約是六個月。

有關補貼預算規範上限20億元，黃琦雅解釋，10月份研擬的時候，初估製造業僱用最低工資約7.5萬家企業，再參照2023年執行率約五成，用這樣的數字去推估。原則上，經濟部產發署也以不超過20億的方向，去規劃整個補貼計畫。

黃琦雅指出，最低工資補貼方案，主要支持受國際情勢影響的傳產和中小企業，他們也是聘用移工的主要群體。若勞動部將此方案排除移工，會弱化這些業者受到幫助的力道。因此，2026年最低工資補貼方案，計算「該企業最低工資災保投保級距內的投保人數」時列入移工。

勞動部勞發署副署長陳世昌補充，台灣有進用產業移工的製造業家數共4.7萬家，其中屬於傳統產業有4.6萬家，剩下的1,000家是高科技業（如電子、電腦）。製造業4.7萬家之中，100人以下的公司占了4.3萬家、約占了92.5%，顯示中小企業使用移工的業者居大宗。