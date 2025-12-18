快訊

央行第4季理監事會議 房市管制維持不變

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
中央銀行18日舉行第4季理監事會，會中決議第七波信用管制措施維持不變。記者曾原信／攝影
中央銀行18日舉行第4季理監事會，會中決議第七波信用管制措施維持不變。

央行表示，本行於去年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主管理未來一年（去年第4季至今年第4季）之不動產貸款總量目標，嗣於同年9月第七度調整選擇性信用管制措施。

央行指出，實施以來，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢減緩；本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款之比率持續上升，都更危老重建貸款占建築貸款之比率亦持續增加。

央行也指出，全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）由去年6月底的高點37.61%，緩降至今年11月底之36.70%；全體銀行不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額及建築貸款餘額年增率呈下降趨勢，至本年11月底分別為3.79%、4.81%及0.68%。

另外，央行也表示，考量近一年來，本行請銀行自主管理不動產貸款總量目標，銀行多已落實執行，且上述不動產貸款相關指標均有改善，爰明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管；但須按月向本行報送相關資料，本行並將持續辦理專案金檢，以利本行掌握不動產貸款辦理情形，以及督促銀行落實本行選擇性信用管制措施，期引導信用資源持續支應無自用住宅者購屋、都更危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，以及生產事業實質投資所需之資金。

央行指出，將滾動檢討信用管制措施之執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

央行 都更 自用住宅 房市 社會住宅

相關新聞

連七凍！央行利率不變 不動產集中度回歸銀行內部控管

中央銀行今日舉行第4季理監事會，央行利率「連七凍」，根據理事會決議，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各為2％...

勞保撥補與最終支付責任入法 今修正通過

立法院社會福利及衛生環境委員會今逐條審查「勞工保險條例」修正草案，將處理政府撥補勞保財務與最終支付責任入法，本次逐條審查...

AI是泡沫還是工業革命？國泰投信王誠宏：維基百科就有答案！2026年可佈局「長天期債」

面對全球市場高度關注的AI革命，究竟當前熱潮更像是泡沫化前兆，還是另一場足以改寫文明的大型工業革命？ 國泰投信副總經理王誠宏在12月初舉行的「第28屆傑出基金金鑽獎回饋社會公益活動」捐贈儀式暨公益論壇上，提供投資人一個簡單的辨別方式，那就是「查百科全書或維基百科」。

台積電赴美核心技術恐外流？國科會：先進製程N-2才能出海

半導體先進製程是否隨台積電（2330）海外佈局而外流，成為外界關切焦點。立委劉書彬指出，台積電擴大赴美設廠，政府是否已有...

台美經濟繁榮夥伴對話明年登場 龔明鑫證實：應該會出席

美國國務院官員預告「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」明年初舉辦，經濟部長龔明鑫今日表示，已與美方就召開時間及討論議題展...

央行按兵不動！房市管制沒鬆綁 房仲：房市景氣將持續低空盤旋

中央銀行第4季理監事會於今日舉行，決議維持利率政策不變，同時延續現行針對房市的選擇性信用管制措施，並未鬆綁。中信房屋研展...

