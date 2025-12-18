央行第4季理監事會議 房市管制維持不變

中央銀行18日舉行第4季理監事會，會中決議第七波信用管制措施維持不變。

央行表示，本行於去年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主管理未來一年（去年第4季至今年第4季）之不動產貸款總量目標，嗣於同年9月第七度調整選擇性信用管制措施。

央行指出，實施以來，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢減緩；本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款之比率持續上升，都更危老重建貸款占建築貸款之比率亦持續增加。

央行也指出，全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）由去年6月底的高點37.61%，緩降至今年11月底之36.70%；全體銀行不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額及建築貸款餘額年增率呈下降趨勢，至本年11月底分別為3.79%、4.81%及0.68%。

另外，央行也表示，考量近一年來，本行請銀行自主管理不動產貸款總量目標，銀行多已落實執行，且上述不動產貸款相關指標均有改善，爰明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管；但須按月向本行報送相關資料，本行並將持續辦理專案金檢，以利本行掌握不動產貸款辦理情形，以及督促銀行落實本行選擇性信用管制措施，期引導信用資源持續支應無自用住宅者購屋、都更危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，以及生產事業實質投資所需之資金。

央行指出，將滾動檢討信用管制措施之執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。