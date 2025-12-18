快訊

連七凍！央行利率不變 不動產集中度回歸銀行內部控管

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中央銀行今日舉行第四季理監事會，央行利率「連七凍」，根據理事會決議，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各為2％、2.375％及4.25％。圖／本報資料照片
中央銀行今日舉行第四季理監事會，央行利率「連七凍」，根據理事會決議，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各為2％、2.375％及4.25％。圖／本報資料照片

中央銀行今日舉行第4季理監事會，央行利率「連七凍」，根據理事會決議，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各為2％、2.375％及4.25％。

值得注意的是，房市政策上，這次出現調整，明年起不動產貸款總量標將回歸銀行內部控管，僅需每月向央行報告相關資料。

新聞稿中特別強調，不動產集中度根據央行統計，已經從去年6月高點37.61%降到今年11月底的36.7%。全體銀行不動產貸款餘額、購屋貸款餘額跟建築貸款餘額年增率都呈下降趨勢。11月底分別是3.79%、4.81%、 0.86%。

央行表示，因明年通膨尚稱溫和且低於2%，國內經濟成長力道穩健，為審慎因應全球經濟的不確定性，及美國經貿政策對國內經濟可能的影響，理事會認為利率維持不變有助於經濟穩健發展。

央行2022年啟動升息以前，過去國內利率長年「只降不升」，2020年3月因應疫情降息1碼，重貼現率一度跌至1.125%，突破金融海嘯的最低紀錄。

直到2022年第一季理監事會，為楊金龍任內首度升息1碼，後續連五季升息共3碼，重貼現率升至1.875％，加上去（2024）年第1季升息半碼，此波升息已調升利率達3.5碼，但從去年第2季起，利率已經連七季未再調整。

升息 央行 楊金龍

