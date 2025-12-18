家登攜12家供應商減碳逾1.3萬噸 打造半導體淨零供應鏈新標竿

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

家登（3680）18日舉辦「供應商大會暨供應鏈減碳成果發表會」，宣布自2022年啟動專案以來，在經濟部產發署與中衛發展中心輔導下，已與12家實質減碳供應商累積減碳13,112.7公噸CO₂e、節電約1,922萬度，相當於34座大安森林公園一年的吸碳量，榮剛材料、台灣聚化、如保興業等合作夥伴更達「千噸級減碳」，整體績效站上業界前段班。

家登指出，面對國際客戶對ESG與碳揭露要求升溫，已與供應商共同完成ISO 14064-1溫室氣體盤查查證，並建置數位碳管理平台，串聯ISO 14067產品碳足跡與ISO 20400永續採購三大模組，讓供應鏈從被動提供數據，進化為主動共同管理碳排。旗下樹谷廠則藉製程與空壓、空調節能、再生能源及廢塑料回收再製棧板等措施，單一廠區年減碳達3,003.17公噸，並已成為多家供應商複製的節能範本。

家登董事長邱銘乾表示：「淨零不是單一企業能完成的挑戰，而是整條供應鏈的共同工程。這兩年我們與供應商已共同達成減碳超過13,000噸的成果，證明供應鏈具備真正的行動能力。未來的競爭力將取決於我們能否持續把減碳做深、做廣、做確實。」

目前12家供應商已建立從盤查、改善到驗證與揭露的一條龍機制，形成具體可複製的減碳實務案例。未來家登將擴大納入更多供應商，深化數位碳管理工具與再生能源導入，結合中長期減碳目標，朝成為國際客戶淨零轉型關鍵合作夥伴邁進。

減碳 家登 再生能源 榮剛材料 ESG

