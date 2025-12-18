政府推深度節能 經部：今年節電105億度提前達標
經濟部次長賴建信今天出席能源論壇指出，深度節能是總統賴清德二次能源轉型政策重要一環，今年節電目標103億度，已於12日提前達標、突破105億度。
賴建信致詞表示，賴總統2024年宣布二次能源轉型政策，聚焦發展多元綠能、深度節能。其中，多元綠能方面，政府積極發展光電、離岸風電、地熱等綠能，近期將與內政部會銜公告大型建物裝置屋頂型光電相關規範，也正盤點2030年、2050年等階段的離岸風場開發，並與各部會做圖資套疊。
此外，政府已盤點出10大潛力先進地熱場址，將與傳統地熱開發多頭並進。
深度節能方面，賴建信指出，除了鼓勵大企業節能外，也透過輔導措施協助中小企業導入節能，且要讓國民對節電效果有感；今年底節電目標是103億度電，截至目前已超越目標，在12月12日便節電105億度。
經濟部能源署主秘翁素真表示，深度節能搭配需量反應，可降低用電需求、抑低尖峰負載，達到供需平衡；今年達到目標後，也設定2027年節電目標206億度，2030年則力拚達330億度。
賴政府113年啟動二次能源轉型，除發展多元綠能外，將透過「深度節能推動計畫」（113-116年）持續提升能源使用效率，預計4年投入新台幣353億元，可帶動節能投資新台幣3266億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言