快訊

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

政府推深度節能 經部：今年節電105億度提前達標

中央社／ 台北18日電

經濟部次長賴建信今天出席能源論壇指出，深度節能是總統賴清德二次能源轉型政策重要一環，今年節電目標103億度，已於12日提前達標、突破105億度。

賴建信致詞表示，賴總統2024年宣布二次能源轉型政策，聚焦發展多元綠能、深度節能。其中，多元綠能方面，政府積極發展光電、離岸風電、地熱等綠能，近期將與內政部會銜公告大型建物裝置屋頂型光電相關規範，也正盤點2030年、2050年等階段的離岸風場開發，並與各部會做圖資套疊。

此外，政府已盤點出10大潛力先進地熱場址，將與傳統地熱開發多頭並進。

深度節能方面，賴建信指出，除了鼓勵大企業節能外，也透過輔導措施協助中小企業導入節能，且要讓國民對節電效果有感；今年底節電目標是103億度電，截至目前已超越目標，在12月12日便節電105億度。

經濟部能源署主秘翁素真表示，深度節能搭配需量反應，可降低用電需求、抑低尖峰負載，達到供需平衡；今年達到目標後，也設定2027年節電目標206億度，2030年則力拚達330億度。

賴政府113年啟動二次能源轉型，除發展多元綠能外，將透過「深度節能推動計畫」（113-116年）持續提升能源使用效率，預計4年投入新台幣353億元，可帶動節能投資新台幣3266億元。

節電 綠能 新台幣

延伸閱讀

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

影／虎尾糖廠開工 象徵建廠精神「騰山號」小火車首航

中央前進所總協調官「新政」！下令國軍進駐7村 各村指揮官中校以上

指揮層級提高了！季連成輪任花蓮中央前進協調所總協調官

相關新聞

勞保撥補與最終支付責任入法 今修正通過

立法院社會福利及衛生環境委員會今逐條審查「勞工保險條例」修正草案，將處理政府撥補勞保財務與最終支付責任入法，本次逐條審查...

AI是泡沫還是工業革命？國泰投信王誠宏：維基百科就有答案！2026年可佈局「長天期債」

面對全球市場高度關注的AI革命，究竟當前熱潮更像是泡沫化前兆，還是另一場足以改寫文明的大型工業革命？ 國泰投信副總經理王誠宏在12月初舉行的「第28屆傑出基金金鑽獎回饋社會公益活動」捐贈儀式暨公益論壇上，提供投資人一個簡單的辨別方式，那就是「查百科全書或維基百科」。

台積電赴美核心技術恐外流？國科會：先進製程N-2才能出海

半導體先進製程是否隨台積電（2330）海外佈局而外流，成為外界關切焦點。立委劉書彬指出，台積電擴大赴美設廠，政府是否已有...

別等漲高才後悔！00991A掛牌 成交量近27萬張再創主動式ETF記錄！

台股ETF市場迎來重量級新勢力！最近全市場都在瘋狂熱議的主動型ETF 00991A（主動復華未來50），於12/18重磅掛牌上市。00991A在募集期間展現極高的人氣，短短三天內即募集高達108億元，

國經協會理事長呂桔誠出訪以色列 台以合作簽署兩項MOU

為深化台灣與以色列在高科技、新創生態系與關鍵產業領域的實質合作，國際經濟合作協會（CIECA）理事長呂桔誠於12月12日...

研究：大國追求經濟成長 也落實大量減碳

全球經濟大國成功減少大量碳排放！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。