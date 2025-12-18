國經協會理事長呂桔誠出訪以色列 台以合作簽署兩項MOU

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國經協會理事長呂桔誠訪以色列，簽署2項MOU。圖左2為國經協會理事長呂桔誠，左3為以色列出口協會執行長Nili Shalev，右2為駐以色列辦事處代表李雅萍，左1為國經協會以色列委員會主委陳建信，右1 為以色列出口協會副執行長 Sabine Segal。圖/國經協會提供
為深化台灣與以色列在高科技、新創生態系與關鍵產業領域的實質合作，國際經濟合作協會（CIECA）理事長呂桔誠於12月12日至19日率領「2025以色列經貿訪問團」赴特拉維夫及耶路撒冷展開訪問行程，並與FICC及IEI簽署合作備忘錄，再度擴大台以高科技與經貿合作版圖。

呂桔誠表示，在全球供應鏈重組與技術快速迭代的關鍵時刻，台灣強大的製造與硬體優勢，將與以色列豐沛的軟體與創新能量具有高度互補性。

國經協會此行成果豐碩，分別於12月14日與17日與以色列兩大重要經貿組織—「以色列商會聯合會（FICC）」及「以色列出口協會（IEI）」正式簽署雙邊合作備忘錄（MOU），為台以產業合作建立制度化與前瞻性的雙引擎，並邀請駐以色列代表處李雅萍代表出席見證簽署 。

國經協會在14日與「以色列商會聯合會（FICC）」簽署MOU，由呂桔誠和FICC 副會長 Ms. Israela Stier完成簽署 。對此國經協會表示，FICC 是以色列規模最大的商業組織與雇主協會，會員涵蓋貿易、服務、零售及進出口等多元領域，對以色列經濟政策具高度影響力 ，未來雙方將透過此平台，協助台灣企業對接以色列廣大的商業網絡，強化雙邊在商貿法規、市場進入與採購商機的資訊交流。

呂桔誠並在12月17日率團拜會「以色列出口協會（IEI）」再簽署此行的第二個MOU ，並且由IEI 執行長 Ms. Nili Shalev 代表簽署。雙方聚焦於以色列具全球領先地位的創新領域，IEI 是推動以色列創新技術走向全球的核心推手，IEI 特別強調水資源科技（Watech）、航太與無人機科技（Aerospace & Drone Technologies）及高科技生態系並進行深入介紹 。對此國經協會表示，這份 MOU象徵台以雙方在技術研發與產業應用上的高度互信，透過 IEI 在以色列創新創業生態圈的關鍵地位，台灣企業可望更精準地鏈結以色列的尖端技術，加速產業升級。

以色列被譽為「新創之國」，在資安、金融科技（Fintech）及深科技領域擁有全球頂尖的競爭力。此次訪團行程除簽署MOU外，亦安排拜會 Grove Ventures、OurCrowd 等知名創投，參訪 Check Point Software Technologies 資安大廠，並前往以色列創新署（IIA）、財政部及中央銀行進行高層對話，全方位掌握以色列經濟脈動與投資機會 。

呂桔誠接任國經協會理事長以來，秉持 "Team of Teams" 定位，積極領導協會進行總體經濟交流，透過舉辦雙邊經濟會議、籌組訪問團、媒合技術與市場合作，協助台灣企業建立全球產業夥伴網絡，強化在地鏈結與國際佈局。

