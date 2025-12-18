快訊

海基會大震動！吳豊山請辭董事長 任期僅13個月

整理包／出門免帶一堆證件！數位憑證皮夾上線 申請方式、應用場景一次看

為京華城案辯無罪 律師：看到沈慶京像「畜牲」綁在床上

王品集團董事長陳正輝：2026年兩岸大展店最少增加50家 總店數突破500

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
王品集團董事長陳正輝宣布集團2026年兩岸大展店，集團總店數會突破500店。記者黃淑惠／攝影
王品集團董事長陳正輝宣布集團2026年兩岸大展店，集團總店數會突破500店。記者黃淑惠／攝影

王品（2727）集團董事長陳正輝宣布集團2026年兩岸大展店，台灣加大陸最少增加50家新店，預計兩岸加總王品集團總店數會突破500店。

陳正輝表示，王品集團2025年兩岸營收加起來230億元，其中，台灣190億元、推估2026年台灣營收將首度突破200億元。

大陸餐飲布局經營調整後，2026年會加快腳步擴大布局，王品跟西堤展店速度將加快；2024年受到大陸經濟內捲嚴重，王品售價約較原來打7折，平均客單價約人民幣300元。

不過，2025年的打折情況結束，各種產品內容、售價調整，平均單價已經回升，2025年9月再度調整策略後，品均客單價已經突破人民幣300元，所以大陸市場已維持續6季獲利。

大陸不太適合發展高價品牌，中、低價位的市場需求較大，平均客單價約約在人民幣100元區間，王品集團的客單價遠高於市場水準。

大陸已經調整到比較好的營運結構，所以明年王品集大陸展店的開店會轉趨積極，大陸現在王品、西堤等品牌共有92家，2025年聖誕節之前兩大品牌都還會有新的店開出來。

台灣展店也會加大力度展開汰弱留強，資源聚焦三大品牌石二鍋、聚、肉次芳。至於美國發展看法，王品美國的投資計畫速度比較慢，主要考量投資成本高，審查速度慢，地緣大展店的成本高。

王品集團 市場 人民幣

延伸閱讀

王品集團尾牙 陳正輝：明年台灣營收破200億、兩岸總店數破500店

王品尾牙開出豪氣第一槍 陳正輝：明年台灣營收要突破200億元

王品集團尾牙董事長陳正輝喊 2026營收突破200億元

陸11月青年失業率 降至5個月以來最低

相關新聞

勞保撥補與最終支付責任入法 今修正通過

立法院社會福利及衛生環境委員會今逐條審查「勞工保險條例」修正草案，將處理政府撥補勞保財務與最終支付責任入法，本次逐條審查...

台積電赴美核心技術恐外流？國科會：先進製程N-2才能出海

半導體先進製程是否隨台積電（2330）海外佈局而外流，成為外界關切焦點。立委劉書彬指出，台積電擴大赴美設廠，政府是否已有...

勞保最高薪資級距9年未調整 洪申翰：綜合審慎評估

立院衛環委員會18日審議「勞工保險條例」第66條及第69條條文修正草案，勞動部長洪申翰於會前受訪。有關勞保最高薪資級距九...

AI是泡沫還是工業革命？國泰投信王誠宏：維基百科就有答案！2026年可佈局「長天期債」

面對全球市場高度關注的AI革命，究竟當前熱潮更像是泡沫化前兆，還是另一場足以改寫文明的大型工業革命？ 國泰投信副總經理王誠宏在12月初舉行的「第28屆傑出基金金鑽獎回饋社會公益活動」捐贈儀式暨公益論壇上，提供投資人一個簡單的辨別方式，那就是「查百科全書或維基百科」。

國經協會理事長呂桔誠出訪以色列 台以合作簽署兩項MOU

為深化台灣與以色列在高科技、新創生態系與關鍵產業領域的實質合作，國際經濟合作協會（CIECA）理事長呂桔誠於12月12日...

研究：大國追求經濟成長 也落實大量減碳

全球經濟大國成功減少大量碳排放！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。