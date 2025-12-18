王品集團董事長陳正輝：2026年兩岸大展店最少增加50家 總店數突破500

王品（2727）集團董事長陳正輝宣布集團2026年兩岸大展店，台灣加大陸最少增加50家新店，預計兩岸加總王品集團總店數會突破500店。

陳正輝表示，王品集團2025年兩岸營收加起來230億元，其中，台灣190億元、推估2026年台灣營收將首度突破200億元。

大陸餐飲布局經營調整後，2026年會加快腳步擴大布局，王品跟西堤展店速度將加快；2024年受到大陸經濟內捲嚴重，王品售價約較原來打7折，平均客單價約人民幣300元。

不過，2025年的打折情況結束，各種產品內容、售價調整，平均單價已經回升，2025年9月再度調整策略後，品均客單價已經突破人民幣300元，所以大陸市場已維持續6季獲利。

大陸不太適合發展高價品牌，中、低價位的市場需求較大，平均客單價約約在人民幣100元區間，王品集團的客單價遠高於市場水準。

大陸已經調整到比較好的營運結構，所以明年王品集大陸展店的開店會轉趨積極，大陸現在王品、西堤等品牌共有92家，2025年聖誕節之前兩大品牌都還會有新的店開出來。

台灣展店也會加大力度展開汰弱留強，資源聚焦三大品牌石二鍋、聚、肉次芳。至於美國發展看法，王品美國的投資計畫速度比較慢，主要考量投資成本高，審查速度慢，地緣大展店的成本高。